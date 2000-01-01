Nevelké letiště v Kuněticích ukrývá i malé muzeum, které připomíná bohatou historii letectví na Pardubicku. Kromě toho je sídlem Letky Aviatické pouti, jejíž 34. ročník se letos uskuteční 30. a 31. května v Hradci Králové. Fotograf MF DNES měl možnost usednout do jednoho z letounů a zachytit okolí Kunětické hory z ptačí perspektivy.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
V Kuněticích proběhla malá ukázka letadel, která budou poprvé na Aviatické pouti v Hradci Králové.
Většina lidí zná Kunětickou horu při pohledu ze země. Tohle je ale jiná podívaná.
Takhle nějak viděl hrad Rumburak, když se v seriálu o Arabele proměnil v krkavce.
V okolí je řada vodních ploch. Jako například zatopený písník u Opatovic.
Poblíž Opatovic se nachází i tahle křižovatka. Nahoře dálnice D35, dole silnice I/37 z Pardubic do Hradce Králové.
V jednom z hangárů se nachází malé muzeum mapující historii letectví na Pardubicku.
Těmi hlavními exponáty jsou ale opravdová letadla. Například tenhle Blériot.
Nebo tenhle Junkers A50 Junior, který do sbírky přibyl teprve před pár dny.
Muzeu připomíná první pokusy Jana Kašpara, ale i moderní letištní terminál a Aviatickou pouť. Ta se letos koná na konci května v Hradci Králové.
Mnoho historických letadel z Kunětic se na konci května zúčastní Aviatické pouti.
Letadla z Letky Aviatické pouti i muzeum je možné vidět při dnech otevřených dveří a při akcích s názvem Letadla nad hradem. Ta nejbližší se koná 16. května ve 14 hodin.
