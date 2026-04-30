|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Takto na Pardubicko shlížel Rumburak. Prolétli jsme se v okolí Kunětické hory
Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka
Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...
Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě
Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...
Pavel navštívil Vesnici roku. Chceme vás za prezidenta i dál, šeptala mu seniorka
Prezident Petr Pavel dnes pokračoval v návštěvě Pardubického kraje. Tentokrát zamířil na Orlickoústecko, hned ráno zavítal do střední školy v České Třebové. Dopoledne vystoupil na 2. celostátní...
Pardubice - Třinec 2:1. Domácí mají finálový mečbol, chvíli před koncem rozhodl Sedlák
Už v úterý mohou slavit. Dosáhnout na titul, který jim od roku 2012 uniká. Hokejisté Pardubic vybojovali ve finále extraligy na domácím ledě mečbol. V pátém utkání porazili Třinec 2:1 a v sérii vedou...
Pardubice slaví titul, centrum zaplnily tisíce lidí. V noci přivítaly mistry
Hokejisté Pardubic v úterý večer získali titul. Ve finálové sérii vedli nad třineckými Oceláři 3:2 na zápasy a na jejich ledě zvládli při dnešním šestém duelu zvítězit 5:4 v prodloužení, po čtrnácti...
Pardubický Červeňák se památkou nestane, město chce most i tak opravit
Most Červeňák v Pardubicích se nestane kulturní památkou. Ministerstvo kultury se návrhem ekologického spolku Chráníme stromy odmítlo zabývat. Město stejně chce most opravit.
Nymburk deklasoval Ostravu, Písek nestačil na Pardubice a přišel o Sýkoru
Nymburští basketbalisté zahájili ligové čtvrtfinále demolicí Ostravy, kterou porazili 113:69. V zápase proměnili 16 trojek. V zakončení z dálky exceloval J. T. Shumate, jenž trefil šest ze sedmi...
Dynamo slavilo s fanoušky. Jsem šťastný, že jsme vám vrátili titul, vzkázal Dědek
Stovky hokejových fanoušků přišly ve čtvrtek na Pernštýnské náměstí v Pardubicích oslavit vytoužený titul domácího extraligového celku. Velká část příchozích dorazila v klubových dresech či alespoň...
„Hockeytown“ nespal, titul se slavil dlouho do rána. Série večírků však nekončí
Dynamo! Mistři! Tak jsme první, no a co? Erupce nadšení v ulicích, hospodách i v domácnostech. Hokejové město v úterý večer tlačilo svoje Dynamo k zisku zlatého grálu. Nakonec vše explodovalo krátce...
Nevelké letiště v Kuněticích ukrývá i malé muzeum, které připomíná bohatou historii letectví na Pardubicku. Kromě toho je sídlem Letky Aviatické pouti, jejíž 34. ročník se letos uskuteční 30. a 31....
Požár továrny na letadla ve Vysokém Mýtě řeší policie jako obecné ohrožení
Policie prověřuje požár výrobní haly leteckého výrobce JMB Aircraft ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku pro podezření z obecného ohrožení. Zahájila úkony trestního řízení, nikoho nezadržela, sdělila...
Obce si došlápnou na rychlé řidiče, Chrudim vyhlásí soutěž na nové radary
Měření rychlosti na Chrudimsku bylo až dosud výjimkou. Nově bude spíše pravidlem. Radní v Chrudimi totiž v pondělí schválili vyhlášení soutěže, která umožní během tří let rozmístit stacionární měřiče...
Na stavbě dálnice odstřelili poslední kus skály, mluvčí se na videu odvázala
Akčním videem Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že stavbaři ukončili odstřely tvrdé horniny na stavbě dálnice D35 kolem Litomyšle. Problematický skalnatý masiv, který při budování komunikace...
Obří investice a jedno velké „konečně“. Pardubice k titulu nakoply změny i Sparta
Mise splněna! S nepříjemným prodlením, ale přece. Pardubice se dočkaly. Na třetí pokus dotáhly finále do zlaté tečky. Ale hlavně naplnily, co si s ambicemi předsevzaly už za časů koronavirové...
OBRAZEM: Hektolitry šampaňského a euforie uprostřed noci. Hokejoví mistři slavili
Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej v hluboké noci přivezli z Třince na zaplněné Pernštýnské náměstí, kde se naplno rozjely bujaré mistrovské radovánky....
Aviatická pouť láká na stíhačku Typhoon i Šonkovu akrobacii
Blížící se Aviatická pouť dala nahlédnout do letošního programu. Je jisté, že se odehraje na letišti v Hradci Králové o víkendu 30. a 31. května. Armáda totiž 34. ročník přehlídky nepovolila na...