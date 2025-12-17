Na přestavbu zchátralého železničního depa s historickou točnou z konce 19. století budou mít stavbaři celé dvě stavební sezony. Kraji se podařilo najít firmu, která se vejde do vyprojektované částky 250 milionů korun. V pondělí výběr zhotovitele schválili krajští radní.
„Vysoutěžená cena činí 228 milionů korun bez DPH s tím, že očekávaná výše evropské dotace je necelých 120 milionů korun a dalších 7 milionů bychom měli obdržet z ministerstva pro místní rozvoj,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Soutěž na technicky náročnou a složitou stavbu, která nemá v Česku svým rozsahem obdoby, trvala půl roku.
Stavba železničního muzea v Lipce potrvá dva roky, kraj už nakupuje lokomotivy
„Stavba sama o sobě je velmi rozsáhlá a unikátní, proto jsme se v rámci výběrového řízení vypořádávali s řadou doplňujících dotazů ze strany potenciálních uchazečů. Proto se výběrové řízení mírně protáhlo. Nyní budeme finalizovat jednotlivé aspekty smlouvy s tím, že podpis smlouvy očekáváme v lednu a předání staveniště v únoru příštího roku,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic a sportu Dušan Salfický.
Projekt počítá nejen s rekonstrukcí stávajících historických budov včetně vodárny, ale i opravou kolejiště a obnovou původní, dnes nefunkční točny. Kromě patřičného zázemí vznikne pro pět až šest funkčních lokomotiv nová rotunda a točna s průměrem 22 metrů.
Kraj nakoupil už dvě lokomotivy
Aby nové muzeum nebylo prázdné, už teď Pardubický kraj za 6,6 milionů korun pořídil po domluvě s Českými drahami a muzeem v Lužné u Rakovníka dvě lokomotivy – v jednom případě půjde o statický model parní lokomotivy řady 990 s původním označením 556.0298 přezdívané Štokr, v druhém o motorovou lokomotivu řady 751.004 přezdívanou Bardotka.
Deponovány zde budou parní lokomotivy soukromého Muzea starých strojů v Žamberku, ale i mnoho dalších statických exponátů včetně lokomotivy Moravia, která byla vyrobena ve Velké Británii a od roku 1838 jezdila mezi Brnem a Vídní.
Pardubický kraj má s muzeem v bývalém depu velké plány. Má sloužit mimo jiné také jako přestupní bod mezi parními vlaky. „V současné době nic takového nikde v Česku není. Je to jeden z našich záměrů, kterým bychom chtěli zatraktivnit letní aktivity. Během letních jízd by v průběhu víkendu byly v provozu dvě trasy parních vlaků. Jedna souprava by jezdila na hlavní trati z Ústí nad Orlicí do Dolní Lipky a Hanušovic s přestupem do Králík a na Štíty,“ předeslal hejtman.
Muzeum u hranic bude podle hejtmana cílit i na návštěvníky z Polska. Ve hře jsou i nostalgické parní vlaky do Polska.
„Propojení se nabízí. Zájem ze strany železničních fanoušků z Polska je mimořádný. V Česku nejsou parní vlaky i díky tomu, že Pardubický kraj už deset let provozuje nostalgické vlaky, natolik vzácné jako v Polsku. Tam je v celé zemi v provozu jen několik parních lokomotiv. Vidíme v tom obrovský zájem a potenciál,“ dodal hejtman.
Projekt Železnice spojuje kultury v rámci programu Interreg Česko – Polsko, počítá i s obnovou obdobného depa v polském Dzierzionowě.
8. října 2023