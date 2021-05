Sochy lákají tři návštěvníky denně, jiné využití muzea však radní nenašli

Novinkou letošní sezony v Muzeu barokních soch v Chrudimi by měla být interaktivní zábava pro děti v kryptě. Je to drobnost, která potěší rodiny s dětmi, pokud tam zavítají. Ale v zásadě nic, co by změnilo charakter muzea.

Pro fanoušky barokního umění je to vlastně skvělá zpráva. Chrudim chtěla zásadní změny, politici uvažovali dokonce o uzavření muzea.

„Musím vyjádřit určité zklamání. Došlo k doplnění služby a doufám, že se to bude lidem líbit, ale rozhodně nelze hovořit o změně konceptu v pravém smyslu, jak jsem si to představoval,“ řekl místostarosta Pavel Štěpánek (Piráti).

Po komunálních volbách v roce 2018 se zdálo, že Muzeum barokních soch v Chrudimi v dosavadní podobě nepřežije. Vedení města ovládla dřívější opozice, která investice do něj kritizovala. Noví radní nahlas mluvili o tom, že muzeum by bylo možné i uzavřít.

„Za deset let dáme do provozu 25 milionů. S tím se musí něco udělat,“ uvedl před rokem starosta František Pilný (ANO). „Budu chtít k tomu svolat mimořádnou koaliční schůzku se všemi koaličními partnery,“ uvedl tehdy pro MF DNES.

Zábavu v kryptě obstarají filmové kulisy

Nakonec se politici z koalice ANO, Chrudimáci, Piráti a ČSSD nedokázali shodnout na žádném řešení.



Muzeum v kostele Barokní kostel s loretánskou kaplí a Božím hrobem byl spolu s klášterem dokončen roku 1665. Tři století sloužil k bohoslužbám řádu kapucínů. Po změnách společenského zřízení ve druhé polovině 20. století byl odsvěcen a stalo se z něj skladiště. Obnova bývalého kapucínského kostela proběhla od ledna 2009 do září 2011 a souběžně s konventem prošly přeměnou Klášterní zahrady, kde vznikla parková relaxační zóna.

„Není na tom úplná shoda v koalici ani v zastupitelstvu. Byl bych ochoten to řešit razantněji a úplně jinak. Náklady na provoz považuji za zcela neadekvátní k tomu, co to přináší každému Chrudimákovi,“ řekl Pilný.

A tak jedinou změnou bude nová zábava pro děti v kryptě, při níž by se měly už v letošní sezoně hravou formou seznámit s historií města. Expozice bude vytvořena metodou filmových kulis, tudíž je bude možné měnit. Doplnit atrakci měl propagační film, na který ale v městské pokladně nezbyly peníze.

Štěpánek soudí, že lepší využití měla vymyslet kulturní organizace Chrudimská beseda, pod níž muzeum spadá.

Muzeum barokních soch vystavuje barokní díla, která si půjčuje, a pak je vrací majitelům. Součástí je i malé kino, kde lidé mohou vidět krátký film Kamenný příběh. Budova slouží i pro přednášky, svatby či koncerty.

Příznivců baroka jezdí málo

Rekonstrukce kostela se mimořádně povedla, příznivců baroka ale jezdí do Chrudimi málo. V průměru podle dřívějších statistik přicházeli do muzea tři platící návštěvníci denně a držet kvůli nim v provozu pokladnu a průvodce je pro Chrudim podle radnice luxus.

Opoziční zastupitel Roman Málek (KDU-ČSL) řekl, že přešlapování ohledně budoucnosti muzea je pro vedení města typické.

„Beru v úvahu, že byl covid, ale budou na radnici už tři roky. Rozvoj nových aktivit v Muzeu barokních soch není naprosto žádný a podobné je to i v jiných oblastech. Vesměs největší úspěch za poslední tři roky je nové logo města a objednávka plastových kelímků za milion,“ uvedl Málek.