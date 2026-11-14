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Bral peníze v bance, chtěl jsem známému dělat ochranku, vysvětloval muž v kukle

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  15:32
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Policisté zasahovali v Hlinsku kvůli muži, který se tam pohyboval v kukle a se střelnou zbraní. (13. listopadu 2026) | foto: Policie ČR

Sedmašedesátiletý muž, který se v pátek v kukle a s plynovou zbraní pohyboval po Hlinsku na Chrudimsku, tvrdí, že chtěl dělat osobního strážce svému známému. Toho v bance spatřil při výběru peněz a nabídl mu ochranu, uvedl policejní mluvčí Tomáš Dub. Známý ho však upozornil, že takové chování není vhodné, a poslal ho pryč.

Muže policisté v pátek zadrželi, při výslechu uvedl, že šlo o jeho záměr. Podle výpovědí svědků a policejního šetření nic nenasvědčuje tomu, že by mužova verze událostí nebyla pravdivá. Kriminalisté přesto zahájili úkony trestního řízení pro podezření z výtržnictví.

V Hlinsku zadrželi muže se zbraní a kuklou. Chtěl přepadnout banku, spekulují lidé

U muže policisté nalezli kuklu a plynovou zbraň. Podle odborného posouzení zbraň nepodléhá ohlašovací povinnosti, policisté ji však v souvislosti s případem muži odebrali. Policie v pátek případ zveřejnila, protože na sociálních sítích lidé psali nepravdivé informace, že se jednalo o loupežné přepadení a v Hlinsku zasahovala policejní jednotka.

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