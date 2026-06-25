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Muž zkolaboval v bistru, působil jako opilec. Nakonec ho strážníci oživovali

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  11:19
Bleskovou záchrannou akci předvedli v půlce června strážníci v jednom rychlém občerstvení v centru Pardubic. Zprvu se zdálo, že jde o opilého muže, který usíná. Nakonec u něj kvůli dalším zdravotním potížím nastal kolaps a strážníci museli zahájit resuscitaci.

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Na tísňovou linku volal prodavač bistra v neděli 14. června ve čtyři hodiny ráno s tím, že se mu nezdá zdravotní stav jednoho z hostů. Kvůli jazykové bariéře však nebyl schopen jeho problémy lépe popsat.

Pardubičtí strážníci v rychlém občerstvení na třídě Míru resuscitovali pětatřicetiletého muže. (14. června 2026)

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„Strážníci byli na místě do dvou minut a našli u vstupu na toalety pětatřicetiletého muže, který v době jejich příjezdu už ležel na zemi. Z prvního pohledu se zdálo, že jde pouze o opilce, který usíná. Strážníci si však všimli, že ležící muž začíná dýchat s obtížemi a nepravidelně,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Strážníci na nic nečekali a pokusili se muži uvolnit dýchací cesty pro případ, že by měl v ústech zbytky jídla. Dýchací potíže se však u muže dále prohlubovaly a postupně upadal do kolapsového stavu, až přestal reagovat na okolí.

Automatický defibrilátor nebyl nakonec potřeba

Ve chvíli, kdy přestal dýchat úplně, přikročila hlídka k provádění nepřímé masáže srdce. „Strážníci rovněž napojili pacienta na přístroj AED, který je součástí výbavy hlídkových vozidel Městské policie Pardubice. Automatizovaný externí defibrilátor výboj nedoporučil. Pacient totiž po přibližně jedné minutě prováděné srdeční masáže začal opět sám dýchat a nabyl vědomí,“ dodal Sejkora.

Než si muže převzala přivolaná záchranka, strážníci jej do příjezdu sanitky udržovali při vědomí a průběžně kontrolovali jeho zdravotní stav.

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Za kolapsem zřejmě stálo zranění hlavy v kombinaci s alkoholem a další zdravotní potíže.

Případ ukázal, že zdravotní komplikace nemusí být na první pohled snadno rozpoznatelné a mohou připomínat projevy opilosti nebo jiné intoxikace. O to je podle strážníků důležitější podobné situace nepodceňovat a v případě pochybností přivolat pomoc.

„V tomto případě sehrála klíčovou roli rychlá reakce oznamovatele, včasný příjezd hlídky a okamžité zahájení poskytování první pomoci,“ dodal Sejkora.

Pokud člověk nedýchá nebo jeho dýchání není zjevně normální, strážníci radí, že je třeba bez prodlení zahájit resuscitaci a přivolat záchrannou službu.

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