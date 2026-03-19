Muž střílel z plynové pistole, pak své okolí ohrožoval také nožem

  16:21
Až tříletý pobyt za mřížemi hrozí osmatřicetiletému muži, který o víkendu v Chrudimi z okna jednoho domu střílel plynovou pistolí. Poté na ulici ohrožoval své okolí také nožem.
ilustrační snímek | foto: Policie ČR

K incidentu došlo v sobotu 14. března. Předcházela mu slovní rozepře, kdy se muž z okna dohadoval s ostatními, kteří byli pod ním na ulici. Pak začal z okna střílet z plynové pistole.

Po chvíli také vyšel na ulici a střelnou zbraní a nožem dál ohrožoval své okolí.

„Proti zadrženému bylo zahájeno trestní stíhání pro trestné činy nebezpečné vyhrožování a výtržnictví. Osmatřicetiletý muž je stíhán na svobodě,“ řekl policejní mluvčí Tomáš Dub.

V případě odsouzení hrozí muži až tříletý pobyt za mřížemi.

Ohledně mužovy trestní minulosti či motivu jeho činu nebude policie dle jejího mluvčího poskytovat žádné informace.

Sparta vyhrála první čtvrtfinále v Plzni, Pardubice si poradily s Kometou

Závar před sparťanským brankářem Josefem Kořenářem v zápase s Plzní.

Odstartovaly první dvě čtvrtfinálové série hokejové extraligy. Sparta se proti Plzni ujala vedení díky triumfu 2:0 na západě Čech. Do série vstoupily lépe také Pardubice, které na domácím ledě...

Napětí kvůli hluku z areálu. Obec sbírá podpisy proti muži, který nemůže spát

Premium
Několikrát ročně se v areálu Duhového jezera konají hudební a společenské akce....

Vleklý spor kvůli stížnostem na hluk z rekreačního areálu Duhové jezero v Moravanech na Pardubicku vyústil v neobvyklý krok tamní obce. Její vedení vyzvalo obyvatele, aby podepisovali otevřený dopis...

Část tahu z Litomyšle do Svitav na čtvrt roku zavřou, omezení bude i v tunelu Hřebeč

Ve čtvrtek dopoledne byl zprůjezdněn 11,7 kilometru dlouhý úsek mezi Janovem a...

Motoristé, kteří po nedávném otevření dálnice D35 mezi Litomyšlí a Svitavami zůstali věrní staré silnici I/35, budou mít brzy smůlu. Stavbaři totiž kvůli dokončovacím pracím v dubnu na čtyři měsíce...

Milovaná i nenáviděná. V ulicích měst zůstávají umělecká díla z dob socialismu

Ve veřejném prostoru se nachází stále dost uměleckých děl z dob socialismu.

Umělecká díla, která houfně vznikala za minulého režimu, jsou dodnes rozeseta na veřejných prostranstvích. Jak ukazuje případ nedávno zničené fontány ve Vysokém Mýtě, lidé si jich začínají více...

Vlak u Pardubic najel do kamení. Incident omezil provoz na koridoru

Pendolino Českých drah

Incident na železničním koridoru mezi stanicemi Pardubice hlavní nádraží a Kostěnice dnes odpoledne omezil provoz. Podle mluvčího Správy železnic pro mimořádnosti na kolejích Martina Kavky tam krátce...

19. března 2026  16:21

Vytíženost českých dálnic roste. Nejvíc aut jezdí úsekem na okraji Prahy

Dálnice D1. Ilustrační foto

Intenzita dopravy na českých dálnicích se za posledních pět let zvýšila o 12 procent, denně po nich projede v průměru 34 400 vozidel. Nejvytíženějším úsekem je dálnice D1 mezi Chodovem a Průhonicemi,...

19. března 2026  13:46,  aktualizováno  15:34

Z poškozené pachatelkou. Žena dvakrát naletěla kyberšmejdům, využili ji jako kurýrku

Z poškozené se stala kurýrka. Starší žena dvakrát naletěla „kyberšmejdům“

Čtyřiašedesátiletá žena během půl roku dvakrát naletěla kyberšmejdům, nakonec ji chytila policie, když převážela odcizených 150 tisíc korun. Podvodníci z ní totiž nejdříve vylákali osm set tisíc na...

19. března 2026  13:20

Pardubice dostaly pokutu za Pešánovu neúčast na tiskové konferenci

Pardubický trenér Pešán organizuje hru svých svěřenců.

Pardubice dostaly od ředitele hokejové extraligy Martina Loukoty pokutu 10000 korun za neúčast hlavního trenéra Filipa Pešána na tiskové konferenci po prvním zápase čtvrtfinále play off proti Brnu....

19. března 2026  12:18

Soud může otevřít cestu ke spalovně u Pardubic, firma napadla územní plán

Na prohlídku spalovny v Rybitví přijela delegace ze Senátu. (27. února 2024)

Spor o obnovu a modernizaci spalovny v Rybitví s kapacitou 20 tisíc tun nebezpečného odpadu ročně se dostal před krajský soud. Ten nyní rozhoduje, zda zruší změnu územního plánu obce Rybitví, která...

19. března 2026  10:27

Oslabení a přesilovky? Parádní! Pauza nás nepřibrzdila, tvrdí pardubický Smejkal

Pardubický Jiří Smejkal slaví trefu proti Kometě.

Ani devět dvouminutových trestů nezastavilo hokejové Pardubice v cestě za úspěšným vstupem do čtvrtfinále play off. Velký podílel na triumfu 5:1 nad Brnem měl Jiří Smejkal, který si připsal dva...

18. března 2026  23:04

Sparta vyhrála první čtvrtfinále v Plzni, Pardubice si poradily s Kometou

Závar před sparťanským brankářem Josefem Kořenářem v zápase s Plzní.

Odstartovaly první dvě čtvrtfinálové série hokejové extraligy. Sparta se proti Plzni ujala vedení díky triumfu 2:0 na západě Čech. Do série vstoupily lépe také Pardubice, které na domácím ledě...

18. března 2026  20:57

Jít na pole s detektorem kovů není legální a hrozí pokuta 10 tisíc... Nebo vlastně ne?

Premium
ilustrační snímek

Ve hře je pokuta deset tisíc korun, ale také otázka, zda mohou lidé chodit s detektorem po polích, aniž by riskovali finanční postih. Už pět let trvá spor o to, zda je chození s detektorem kovů po...

18. března 2026

Pardubice znovu projednají územní plán. Po 15 letech se možná dočkají schválení

ilustrační snímek

Příprava nového územního plánu Pardubic trvá už více než patnáct let a stále není u konce. Ve středu v 16 hodin radnice pořádá snad poslední veřejnou diskusi. Radnice věří, že dokument stihne...

18. března 2026  11:33

Znásilňoval nezletilé neteře své družky, líčením praktik flirtoval se ženami, viní muže

ilustrační snímek

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové začala v úterý projednávat případ muže, který podle obžaloby dlouhodobě sexuálně zneužíval neteře své přítelkyně a šířil dětskou pornografii. Na...

17. března 2026  17:55

Veterináři odebrali chovateli sto vepřů, zanedbaná zvířata se vzájemně napadala

Ilustrační snímek

Policie prověřuje zemědělské zařízení v Pardubickém kraji, které podezírá z chovu prasat v nevhodných podmínkách. Podle veterinářů muselo být chovateli po kontrole koncem loňského roku odebráno 107...

17. března 2026  14:41

Napětí kvůli hluku z areálu. Obec sbírá podpisy proti muži, který nemůže spát

Premium
Několikrát ročně se v areálu Duhového jezera konají hudební a společenské akce....

Vleklý spor kvůli stížnostem na hluk z rekreačního areálu Duhové jezero v Moravanech na Pardubicku vyústil v neobvyklý krok tamní obce. Její vedení vyzvalo obyvatele, aby podepisovali otevřený dopis...

17. března 2026

