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Agresivní muž napadl záchranáře a vyhrožoval jim smrtí, pak poškodil sanitku

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  18:11

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Opilý muž zaútočil baseballovou pálkou na sanitu, ve které se ukrývali záchranáři společně s pacientkou. (13. června 2026) | foto: ZZS Pardubického kraje

Policie zahájila trestní stíhání sedmatřicetiletého muže, který v sobotu 13. června napadl posádku záchranné služby ve Vysokém Mýtě. Ta byla vyslána k ženě po úrazu, její partner ale začal zdravotníkům vyhrožovat usmrcením a poškodil sanitu. Policie jej na místě zadržela, informovala ČTK s odkazem na mluvčí krajské policie Ivetu Kopeckou.

„Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání tří trestných činů, a to výtržnictví, poškození cizí věci a nebezpečné vyhrožování. Muži už bylo sděleno obvinění, v případě odsouzení mu hrozí až tři roky vězení,“ uvedla Kopecká. Dechová zkouška u muže potvrdila téměř 1,9 promile alkoholu.

Podle mluvčího Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Josefa Strašíka zdravotníci po zhodnocení zdravotního stavu pacientky rozhodli, že její stav vyžaduje další vyšetření a ošetření v nemocnici. Po jejím uložení do sanitního vozidla se však partner pacientky začal vůči posádce chovat agresivně.

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Na žádost zdravotníků o předložení dokladů pro vedení zdravotnické dokumentace odešel do bytu, vzhledem k jeho předchozímu chování a obavám o vlastní bezpečnost se posádka uzamkla v sanitě a přivolala policii. Po návratu muž začal zdravotníkům vyhrožovat a baseballovou pálkou opakovaně útočil na vozidlo, především na jeho okna.

„Posádka se v tu chvíli snažila chránit nejen sebe, ale také pacientku a přítomné dítě,“ uvedl Strašík. Po útoku zůstala rozbitá okna vozidla a členové posádky utrpěli poranění od střepů, dodal. Záchranná služba jakékoliv útoky vůči zdravotníkům odsoudila.

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