Agresivní muž napadl záchranáře a vyhrožoval jim smrtí, pak poškodil sanitku

„Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání tří trestných činů, a to výtržnictví, poškození cizí věci a nebezpečné vyhrožování. Muži už bylo sděleno obvinění, v případě odsouzení mu hrozí až tři roky vězení,“ uvedla Kopecká. Dechová zkouška u muže potvrdila téměř 1,9 promile alkoholu.
Podle mluvčího Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Josefa Strašíka zdravotníci po zhodnocení zdravotního stavu pacientky rozhodli, že její stav vyžaduje další vyšetření a ošetření v nemocnici. Po jejím uložení do sanitního vozidla se však partner pacientky začal vůči posádce chovat agresivně.
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Na žádost zdravotníků o předložení dokladů pro vedení zdravotnické dokumentace odešel do bytu, vzhledem k jeho předchozímu chování a obavám o vlastní bezpečnost se posádka uzamkla v sanitě a přivolala policii. Po návratu muž začal zdravotníkům vyhrožovat a baseballovou pálkou opakovaně útočil na vozidlo, především na jeho okna.
„Posádka se v tu chvíli snažila chránit nejen sebe, ale také pacientku a přítomné dítě,“ uvedl Strašík. Po útoku zůstala rozbitá okna vozidla a členové posádky utrpěli poranění od střepů, dodal. Záchranná služba jakékoliv útoky vůči zdravotníkům odsoudila.