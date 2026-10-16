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Policie zná totožnost muže nalezeného v Sečské přehradě. Před měsíci odešel od nehody

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  15:35aktualizováno  16:19
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Případ zmizení sedmadvacetiletého muže, jenž před několika měsíci zmizel od autonehody na Chrudimsku, má tragický konec. Tělo, které nalezl kanoista začátkem října v Sečské přehradě, patří právě jemu. Jeho totožnost potvrdily výsledky pitvy.

Tělo neznámého muže bylo nalezeno v pátek 2. října v podvečer ve vodní nádrži Seč. Všiml si ho náhodný kanoista. Policie následně nařídila znalecké zkoumání, které mělo určit totožnost mrtvého muže.

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Výsledky nyní potvrdily, že se jedná o sedmadvacetiletého muže, po kterém policisté pátrali od 28. května letošního roku. Tehdy beze stopy zmizel od dopravní nehody na Chrudimsku.

„Výsledky znaleckého zkoumání z oboru genetiky potvrdily, že se jedná právě o pohřešovaného mladíka. Nařízená soudní pitva neprokázala cizí zavinění. S ohledem na rodinu nebudeme k případu poskytovat bližší informace,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Dub.

Muž na kanoi našel v Sečské přehradě tělo muže. Totožnost zatím policisté neznají

O nehodě poprvé informovali policisté před více než čtyřmi měsíci. Mladý muž havaroval mezi obcemi Běstvina a Spačice na Chrudimsku. Po nehodě u něj zasahovala policejní hlídka, která přivolala také záchrannou službu. Byl orientovaný, střízlivý a nejevil známky zranění.

Jelikož byl v pořádku a nehoda nebyla nijak vážná, policisté mu řekli, aby na místě vyčkal na příjezd dopravní policie kvůli zdokumentování nehody. Při příjezdu hlídky se už ale na místě nenacházel. V autě nechal svůj telefon i veškeré osobní věci.

Po muži začala pátrat policie i jeho rodina, ale bez výsledku. Muže se nedařilo najít několik měsíců. Místo nálezu těla je vzdálené přibližně čtyři kilometry vzdušnou čarou od místa nehody, proto se již začátkem října, v době nálezu těla, začalo spekulovat o možné spojitosti mezi nalezeným tělem a pohřešovaným mladíkem.

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