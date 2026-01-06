OBRAZEM: Mráz kouzlí na Dolní Moravě, zasněžovač zachytil i padající meteorit

Už druhým dnem svírají Českou republiku třeskuté mrazy, které v kombinaci se sněhem umocňují přírodní krásy. V Pardubickém kraji je už druhý den nejchladněji v jeho východním cípu. Minimální teplota v Králíkách během pondělního rozbřesku klesla na -18,2 stupňů Celsia. V úterý rtuť teploměru ukazovala -15,2 stupně Celsia. Podívejte se, jak svými čáry kouzelník mráz úřaduje v horském středisku na Dolní Moravě.
Horský resort je kromě dvou svahů plně v provozu. Na zprovoznění čeká mimo jiné... Jasná obloha během zimních měsíců je pro pozorování hvězd a dalších nebeských... V zajetí ledu je i 55 metrů vysoká ocelovo-dřevěná konstrukce Stezky v oblacích... Stezka, která svým tvarem připomíná let nočního motýla, nabízí jedinečné... Na sjezdovkách aktuálně leží 70 - 110 cm technického a přírodního sněhu. Návštěvníci hor by však vhledem k vysokým mrazům měli být obezřetní. Až do... Sjezdové tratě vlekaři upravují každý den po ukončení lyžování tak, aby byl... Kdo chce zakusit večerní atmosféry na Dolní Moravě, musí do svahů vyšlapat po... Z více než 10 kilometrů vzájemně propojených sjezdovek je v provozu 8,1... Meteorologové varují zejména před prochladnutím a omrznutím nechráněných částí... Úžasné pohledy na zimní krajinu se naskýtají také z vrchu Slamník v nadmořské... Odtud vede nejdelší sjezdovka v Česku s úctyhodnou délkou 3,7 km, která vznikla...

