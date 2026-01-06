|
OBRAZEM: Mráz kouzlí na Dolní Moravě, zasněžovač zachytil i padající meteorit
Zázrak z Pardubicka. Místní kutil postavil vlastní rolbu a pobláznil internet
Příběh o nadšení a české vynalézavosti se odehrává na zamrzlé návsi ve Starém Mateřově u Pardubic, kde místní komunita proměnila obyčejný rybník v dokonalé kluziště.
Už druhým dnem svírají Českou republiku třeskuté mrazy, které v kombinaci se sněhem umocňují přírodní krásy. V Pardubickém kraji je už druhý den nejchladněji v jeho východním cípu. Minimální teplota...
Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici
Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...
Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec
Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...
Kaskadérský kousek u České Třebové. Muž si lehl mezi koleje, rychlík mu neublížil
Dvacetiletý muž v neděli odpoledne na Orlickoústecku nestihl uhnout ze železniční trati, když jel proti němu rychlík. Lehl si mezi koleje, vlak nad ním přejel a jemu se nic nestalo. Kvůli incidentu...
Netušili jsme, že zemře, hájil se vrah. Přitom oběť mučili, mrtvolu pak uvařili
Ústavní soud neshledal důvod k zásahu do pravomocného rozsudku v případu umučení muže na Svitavsku. Podle soudců si Pavel Jireček i jeho komplic Alexandr Golubničenko museli být vědomi toho, že...
Muž porušil zákaz vstupu a v zavřeném parku si zlomil nohu. Měl štěstí, že neumrzl
Navzdory zákazu vstoupil čtyřiatřicetiletý muž do uzavřeného přírodního parku Červeňák v Pardubicích. Jenže při pádu si zlomil nohu a zůstal ležet ve svahu bez teplého zimního oblečení a pouze v...
Pardubickou výhru na Spartě zařídil Kelemen. Slaví i Litvínov, Plzeň a Olomouc
Pardubičtí hokejisté vyhráli šlágr neúplného 39. kola extraligy na Spartě 3:2 v prodloužení. Vítězství zařídil svým druhým gólem v utkání Miloš Kelemen. Důležité body vyválčil Litvínov, který zdolal...
Bez ohledu na mráz. Stavbu dálničního tunelu Homole nezastavily ani nízké teploty
Práce na dálničním úseku z Ostrova do Vysokého Mýta s tunelem Homole pokračují i za velmi nízkých teplot. Zimní přestávka na budované trase dálnice D35 není možná, tunel musí stavbaři podle smlouvy...
Pardubice získaly Godwina, Hamzu, Mandouse i další dva slávisty
Pardubické fotbalisty posílil nigerijský krajní bek Emmanuel Godwin. Dvacetiletý hráč přestoupil z druholigového švédského Trelleborgu a podepsal smlouvu do roku 2030. Východočeši to uvedli na...
Klíčový krok pro Pardubice. Západní tangenta má konečně vybranou trasu
Pardubický kraj se přiklonil k jedné variantě silnice, která má propojit Semtín a Staré Čívice. Tangenta by umožnila napojení i budoucího přístavu na Labi. Přestože samotná stavba je stále ještě...
Zloděj vykrádal šatny stadionů. Chytil ho policista, ani si nestihl sundat brusle
Krádeže v šatnách zimních sportovních stadionů po celé České republice může mít na svědomí šestačtyřicetiletý muž z Pardubického kraje. Z trestného činu krádeže jej obvinili kriminalisté ze Svitav....
Zdrogovaný muž na benzince ukradl nastartované auto, po cestě ho odřel
Stačila chvilková lehkomyslnost a nastartované auto s klíčky v zapalování zmizelo z trutnovské benzinky. Jeho majitel ho tam nechal, když si odskočil do prodejny. Zdrogovaný zloděj do cizího vozu bez...
Zelená brána letí jako raketa. V Pardubicích vznikla první pixelová galerie Česka
Původně nenápadný průchod v centru Pardubic se proměnil v první originální pixelovou galerii v Česku. Vytvořil ji místní street artový umělec Matěj Krajíček ve spolupráci s Centrem Kosatec. Prostor,...
