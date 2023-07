Motorkář ujížděl policistům dvacet kilometrů, zastavil ho rozestavěný mostek

Čtyřiatřicetiletý motorkář na sebe přitom upozornil policisty sám. Ve vysoké rychlosti předjížděl několik aut včetně toho policejního. A tak se hlídka vydala zjistit, proč řidič tak pospíchá.

„Chtěli ho zastavit, ale on i přes opakované výzvy ujížděl od Starých Čívic směrem Valy, Přelouč a dále na Chvaletice. V obci Trnávka vjel do zákazu vjezdu, a to se mu stalo osudným,“ řekla policejní mluvčí Dita Holečková.

Motorkáři se v cestě objevil stavební materiál a rozestavěný mostek. Chtěl se otočit, to už ale policisté vyskakovali z auta a následovalo usměrnění za použití donucovacích prostředků.

Provedená zkouška na alkohol byla negativní. Orientačnímu testu na jiné návykové látky se motorkář podrobit odmítl. Stejně tak nesouhlasil s lékařským vyšetřením spojeným s odběrem biologického materiálu.

„Policisté zajistili dva sáčky se zeleno-hnědou sušinou a jeden s bílou krystalickou látkou. Co přesně v nich bylo, ukáže až nařízená expertíza. Sám řidič však přiznal, že jde o ´trochu trávy a pika´, které má pro vlastní potřebu,“ řekla Holečková.

Policisté řidiči sdělili podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Šetřením na místě totiž zjistili, že muž má vysloveny tři zákazy. Dále budou s motorkářem řešit neuposlechnutí výzvy a případné přechovávání návykové látky.