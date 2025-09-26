Pozornost policistů z oddělení hlídkové služby upoutala dvoučlenná posádka motocyklu ve středu 24. září krátce před 21. hodinou. Důvodem bylo, že řidič neměl na hlavě přilbu.
Když hlídka za jednostopým vozidlem vyrazila, aby řidiče zastavila, policisté zjistili, že motorka nemá ani registrační značku. Na výzvy k zastavení řidič nereagoval.
„Ve své jízdě pokračoval ve směru na obec Osík a dále na lesní cestu, kde měl v plánu se svým strojem značky Jawa policisty setřást. Po několika stovkách metrů ale zřejmě nezkušeného motorkáře zradila vysoká mokrá tráva a společně se svým spolujezdcem motorku položil,“ popsala policejní mluvčí Iveta Kopecká.
Policisté oba mladíky zajistili za použití donucovacích prostředků. Mladík měl k ujíždění před policisty hned několik důvodů. „Lustrací bylo zjištěno, že motocykl bez registrační značky řídil osmnáctiletý mladík bez přilby, bez řidičského oprávnění a s pozitivním testem na drogy,“ dodala Kopecká.
Policisté celou událost oznámí příslušnému správnímu orgánu. Mladíkovi hrozí pokuta ve výši až 75 tisíc korun.