Pardubické mosty a lávky čeká prohlídka, jejich stav není dobrý

Nedávno pardubické radní zaskočilo, jak moc zle na tom je most Kapitána Bartoše. Okamžitě na spojnici mezi Polabinami a nádražím zakázali vjezd těžších aut.

„V současné době na most Kpt. Bartoše nemohou vjet vozy těžší než 3,5 tuny, výjimkou jsou vozidla MHD a IZS,“ uvedla mluvčí města Iveta Koubková.

Už nyní je zřejmé, že město bude muset do mostu řádně zainvestovat. A to poměrně brzy. Původní mostovka je totiž už z roku 1882. Za tu dobu sice most prošel řadou oprav, ale některé zásahy mu spíše uškodily.

„Mostovku tvoří klasická příhradová konstrukce, která byla v průběhu let zatížena vysokou vrstvou betonu, což mostu rozhodně neprospělo. Konstrukce je v současné době nejvíce zatěžována vozidly, která dosahují hmotnosti až 30 tun, na což most není připraven,“ uvedl náměstek primátora Petr Kvaš z ODS, který je odpovědný za dopravu.

Podle něj byl při nedávné prohlídce stavu mostu konstatován pátý stupeň ze sedmi.

„To svědčí o tom, že most Kapitána Bartoše není v úplně dobré kondici a je potřeba mu pomoci, aby nám sloužil další řadu let. Proto zde plánujeme provést mostní dynamickou zkoušku, která určí stav ocelových konstrukcí,“ řekl dále náměstek Kvaš a ujistil, že částečné opravy chce město zahájit co nejdříve, ještě před výsledkem těchto zkoušek:

„Provedeny budou krátkodobé opravy, jako je odfrézování stávajícího povrchu, zakonzervování konstrukce. V rámci těchto prací však nepočítáme s dlouhodobou či kompletní uzavírkou mostu.“

Opravu chce i Wonkův most

Oprava zmíněného mostu má však jeden háček. A ten se jmenuje most Pavla Wonky. Druhý klíčový pardubický most přes Labe, jejž spravuje krajský úřad, razantní opravu potřebuje také. „Zatím není určen termín ani způsob opravy. Jsme ve spojení s městem, aby se oba mosty neopravovaly zároveň,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš z ODS.

Prohlídku pardubických mostů provede společnost Sammis, kterou na svém jednání schválili radní města a která podobné práce provádí také pro Správu železnic či Ředitelství silnic a dálnic. „Náklady spojené s revizí pěti konstrukcí přitom vyjdou na zhruba 185 tisíc včetně DPH. Uzavírky s tím spojené město neplánuje,“ sdělila Koubková.

Firma Sammis, která zvítězila ve výběrovém řízení, bude mít v následujících měsících za úkol provést revizi lávek pro chodce a cyklisty na mostě u Parama a u přejezdu z obce přes železniční trať v Černé za Bory, prohlídka čeká také most v Kunětické ulici směrem ke zdymadlu či lávku pro cyklisty vedoucí pod nadjezdem Kyjevská u nemocnice.

Na seznamu nechybí ani most na komunikaci ze Svítkova do Rosic, který vede přes Labe a řízen je semafory.

„Převážně se jedná o lávky, které jsou souběžné s komunikacemi I. a II. třídy, jako je například lávka u Parama, která je oproti mostu ve vlastnictví města. Prohlídky budou opravdu velmi detailní a s využitím hydraulické plošiny. Na základě výsledků jednotlivých kontrol pak budeme moci určit, jaké opravy bude nutné provést, a stanovit případná kritéria pro další užívání těchto lávek a mostů,“ popsal Petr Kvaš a připomněl, že město prostřednictvím odboru dopravy spravuje celkem 96 různých mostních objektů.