Most Zeleňák v bývalém pardubickém vojenském prostoru funguje, Červeňák čeká

Dal jméno celému bývalému vojenskému cvičišti, ale zatím se jen může smutně dívat na to, jak to sluší kolegovi o pár desítek metrů dál po proudu Chrudimky. Řeč je o mostu Červeňák, po kterém chtěl ještě před pár lety vést tehdejší primátor Martin Charvát novou silnici do Pardubiček, ale momentálně vypadá tak, že by se na něj člověk bál vjet i na kole.

Zástupci města ho také z obou stran oplotili a nechali navézt k vjezdům betonové zábrany. Bláhově si mysleli, že tím zabrání pejskařům a dalším lidem vstoupit na nebezpečný most. To byla ovšem mýlka. „Není v našich silách zabránit lidem v tom, aby na ten most chodili,“ připustili radní na jednání zastupitelstva.

Zkouší tedy prý najít cestu, jak bývalý vojenský objekt opravit. Zatím alespoň schválili peníze na vypracování diagnostického průzkumu a statického výpočtu zatíženosti mostu Červeňák. Dokument má být hotový ke konci prázdnin.

„Poslední prohlídka mostu Červeňák proběhla v prosinci roku 2018. Tehdejší výsledky však nebyly vzhledem ke špatnému stavu mostu a k absenci zádržného systému příznivé a bylo doporučeno, aby se most uzavřel. Od té doby však prošel řadou oprav a rekonstrukcí, a proto je namístě vypracování posudku nového,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Jan Hrabal.

Prověří stav mostu

Součástí diagnostiky bude zaměření průřezu za účasti horolezce, prohlídka konstrukce mostním odborníkem, podrobný statický výpočet zatížitelnosti zhruba sto let staré konstrukce. „Firmu MDS PROJEKT jsme oslovili jakožto specialistu v oblasti staveb mostů, se kterým město dlouhodobě spolupracuje a se kterým máme velmi dobré zkušenosti, “ řekl náměstek Hrabal a dodal, že cena posudku bude 162 140 korun včetně DPH.

Důvod snahy o prověření mostu je jasný. Pokud by se na něj přidělalo zábradlí a třeba lehce opravila cesta, pro pěší by mohl být legálně průchozí. Zatím na něj lidé vstupují na vlastní nebezpečí.

„Naším cílem je prověřit možnost legálního návratu pohybu chodců a cyklistů přes tento most, a pokračovat tak v projektu revitalizace celého Červeňáku,“ řekl primátor města Jan Nadrchal, který se projektem Revitalizace lokality Červeňák zabýval ještě v pozici náměstka pro životní prostředí. „Samotná obnova území v této lokalitě by měla začít příští rok,“ doplnil Nadrchal.

Podle něj stále platí, že by celá oblast měla zůstat víceméně přírodního rázu. Zatím největší investicí města v celé lokalitě byla oprava mostu Zeleňák, který prošel zásadní opravou.

„Odhadované náklady na revitalizaci parku Červeňák by měly být přibližně 60 milionů korun. Zároveň hledáme možnosti dotační podpory, například z Operačního programu Životní prostředí nebo Integrovaného regionálního operačního programu,“ uvedl Nadrchal.

Politici by za miliony korun rádi zlepšili stav přírodních stanovišť a zregulovali či omezili šíření nepůvodních druhů. Při plánování jsou jedním z důležitých podkladů zpracované biologické posouzení lokality a registrovaná územní studie. Součástí proměny území bude i práce s vodou, především podpora tvorby tůní coby líhniště vzácných živočichů, kteří se v území vyskytují.

„Během revitalizace by podle územní studie měl být Červeňák propojen s okolím cyklostezkami a pěšinami, začleněny do celého konceptu revitalizace by měly být zachovalé technické prvky jako mostní pilíře a stávající objekty, z některých by se měly v budoucnu stát vyhlídky. Územím by měly vést dvě naučné stezky. Jedna návštěvníky provede různými biotopy a přírodními zajímavostmi, druhá bude odkazovat na vojenskou historii,“ doplnila mluvčí města Iveta Koubková.