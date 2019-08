Sedmdesátiletý most nechce ustoupit novému, zrezlé čepy brání rozebrání

Stavební firma chce most na přání Pardubického kraje uchovat, počítá se s jeho dalším využitím při možných mostních haváriích. Tato touha krajských silničářů mít ho v záloze, zůstává zatím nenaplněná.

„Je to oříšek. S něčím podobným jsem se ještě nesetkal. Čepy, které spojují jednotlivé části mostu, jsou zrezivělé a nechtějí se nechat vytáhnout. Bez jejich poškození to nepůjde,“ řekl stavbyvedoucí Vladimír Sommer.

Mostní provizorium, které dostala osada Mělice od Správy Spojených národů pro pomoc a obnovu (UNRRA) a jež zde byl položen v roce 1948, přišlo prozatím o svůj první třímetrový díl.

Stavební firma plánovala most postupně za pomocí těžké techniky vytahovat most směrem k vesnici Valy, kde by byl rozebrán.

„Je to strojírenský problém. Práce to zatím neohrožuje, díky povytažení můžeme zatím odstraňovat první původní pilíř u Mělic, v pátek by mělo být jasné, co dál,“ řekl Sommer.

Ten nyní zkouší pomocí tlaku dostat zrezivělé čepy ven. Pokud se to nepodaří, je ve hře i varianta, rozdělit most na větší části. To ovšem poté předpokládá větší náklady na jeho opravu.

„Starý most měl jen nízké a úzké pole pro plavbu lodí, po dokončení strategického projektu splavnění Labe do Pardubic by tak neumožňoval bezpečnou plavbu moderních lodí. Zároveň je most ve špatném technickém stavu a Pardubický kraj jako majitel mostu proto přispěl ze svého rozpočtu na stavbu nového,“uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest, který je hlavním investorem.

„V neposlední řadě se odstraní i překážka povodním, protože nový most svou délkou 196 metrů více než dvojnásobně rozšíří prostor pro průchod velkých vod záplavovým územím,“ dodal Fojtů.

Bezprostředně po demontování dosavadního mostu začnou pracovníci zhotovitele, jímž je Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV, montovat most nový. Konstrukce bude ocelová s obloukem přes hlavní pole typu tzv. Langerova trámu.

Z jednotlivých dílů se bude most sestavovat na mělické straně a po částech vysouvat přes řeku. Během výsunu bude konstrukce podepřena pomocnými věžovými bárkami v korytě Labe, které se po dokončení odstraní a v řece pak nebude pohyb lodí ani proudění vody omezovat žádný pilíř.

Vybetonovaná mostovka šířky 14 metrů ponese dvoupruhovou komunikaci i oboustranné chodníky pro pěší a cyklisty šířky 2,50 metru. Do provozu bude stavba uvedena v červnu roku 2020.

Celkové náklady dosahují 252 milionů korun a ze 77 procent stavbu financuje Státní fond dopravní infrastruktury, zbývající část hradí Pardubický kraj.