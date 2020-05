Hejtman kritizoval stříhání pásek na mostě. Děláte to taky, napsali oponenti

KLEPÁNÍ NA KAMENY A STŘÍHÁNÍ PÁSEK. BAVÍ TO NĚKOHO? PRO KOHO SE TO VLASTNĚ DĚLÁ?

Dnes jsme předali veřejnosti k užívání most přes Labe v Mělicích u Přelouče. Umělé stříhání pásky lidmi, kteří se o průběh realizace ani nezajímali a nyní jsou vlastně hlavními hrdiny (jako vždycky) mě vedlo k žádosti na ředitele Správy a údržby silnic Pardubický kraj, aby minimálně až do krajských voleb OBDOBNÉ AKCE PRO PAPALÁŠE NEORGANIZOVAL.

Je to spíše přehlídka trapnosti než oslava zahájení provozu. Někteří to ovšem mají rádi...

Myslím, že všichni mají mnohem důležitější věci na práci. Za investora byl po dohodě vedení kraje přítomen kolega Roman Línek.