VIDEO: Otáčení dálničního mostu nad železniční koridor ve dvou minutách

Hlavní části operace se odehrávaly během dvou jarních víkendů nad železničním koridorem z České Třebové do Prahy. Vlaky v tu dobu jezdily odklonem, na trati byla výluka.

„Otočení druhé poloviny mostu v Uhersku proběhlo stejným způsobem jako té první, a to během tří nočních výluk, dvě z nich jsme využili na otočení mostních částí, poslední pak na korekci,“ řekla tisková mluvčí společnosti Eurovia Iveta Štočková.

Všechny práce se obešly bez komplikací. Mostní polovina o celkové váze 4 300 tun byla pomocí hydraulického systému posunuta po zbudované dráze na dočasné opěře o 27 metrů.

Dvě části mostu, kterým říkají vahadla, postavili stavbaři podél trati. Obě otočili nad trať a nyní je spojí. Most bude mít délku přes 170 metrů.

Obě vahadla se při manévru otáčela na pilíři s pomocí ocelové dočasné podpěry ve tvaru „V“, kterou posouval hydraulický válec po pevné železobetonové dráze o délce 27 metrů.

Běžnější technologií při budování větších mostů je jejich výsun. Výhodou nové metody mimo jiné je, že nevyžaduje dlouhodobou výluku.

„Je to novinka, je to dané lokalitou, kde se nacházíme, a významem tratě, přes kterou most dálnice D35 vede,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic dálnic Radek Mátl.

Stavbařům ještě zbývá mezi oběma vahadly dobetonovat mezeru širokou 1,8 metru. Pokud další práce půjdou bez problémů, do 10. července by měla být mostovka kompletně hotová.

Dálnice D35 povede v místě opěr asi 11 metrů nad nynějším terénem tak, aby byla dodržena podjezdná výška železniční tratě. V říjnu minulého roku stavbaři při betonáži jednoho vahadla zjistili, že boční prefabrikované vzpěry části klesly minimálně o pět centimetrů. Správa železnic v úseku omezila provoz, což způsobilo velké zpoždění vlaků na hlavní koridorové trati.