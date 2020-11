Částečná úleva pro řidiče, svítkovský most už funguje

Stavební zmatek na křižovatce nedaleko vlakového nádraží a do toho zavřený most přes Labe ve Svítkově. Dva faktory, které mohly za výrazné zhoršení už tak dost bídné dopravní situace na západním okraji Pardubic.

Byť částečně ulevila opatření proti šíření koronaviru, stejně byla silnice I/2 od Přelouče do Pardubic častým námětem pořadu Zelená vlna. „Zpoždění 20 až 30 minut,“ hlásili zpravodajové každý všední den ráno.



Práce mezi nádražím a rafinerií Paramo zdaleka nekončí, ale přesto se řidičům včera ulevilo. Svítkovský most přes Labe se poprvé od půlky září otevřel. „I v této těžké době, kdy se různá nařízení mění každým dnem, přinášíme veselejší zprávy. Určité práce jdou dle stanoveného harmonogramu, a jak bylo přislíbeno, tak od soboty bude most opět otevřen,“ hlásil o víkendu starosta šestého pardubického obvodu Petr Králíček na svém Facebooku.

A skutečně, dělníci stačili silnici uklidit od nánosu bahna a lidé mohli oblíbenou spojnici opět využívat. A byť je most úzký a jezdí se na něm kyvadlově, vliv na dopravu má v Pardubicích větší, než by se mohlo zdát. Podle údajů z radnice přes něj denně projede na pět tisíc aut. Ostatně to je také jeden z hlavních důvodů, proč se vedle mostu staví lávka pro cyklisty.

„Trasu přes Svítkov a Rosice využívá také řada motoristů, kteří se tak snaží vyhnout kolonám tvořícím se ve špičce na silnici I/37 u Parama. Výstavba lávky, která z mostu odvede pěší a cyklisty, má přispět jak k většímu bezpečí cyklistů, tak plynulejšímu průjezdu automobilů po silničním mostě,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

Dělníci zatím připravili nájezdové rampy na nové přemostění a na místě je už také první část samotné konstrukce. Práce budou pokračovat ještě několik týdnů, ale už se obejdou bez větších uzavírek. „Stavba by měla být dle plánu ukončena do konce roku,“ doplnil Králíček, který na Facebooku velmi podrobně celou stavbu sleduje.

Dobrou zprávou je, že projekt za více než tři desítky milionů bude z valné části pokrývat dotace z Bruselu. „Shodla se na tom rada města, která schválila zařazení této akce připravované šestým městským obvodem do portfolia projektů žádajících o dotace z Unie,“ řekla mluvčí města Nataša Hradní.

Díky rozsáhlé satelitní výstavbě ve Svítkově se městský obvod VI v posledních letech potýká s enormním nárůstem dopravy v celé lokalitě. To logicky přivádí i další auta na zmíněný úzký most, který kapacitně přestává stačit. Svítkovský most byl také, jako první místo v Pardubicích, osazen tzv. chytrými semafory, které pouští auta podle toho, na které straně jich čeká více.