Peníze na mosty se našly. Rekonstrukci urychlil politický manévr na kraji

Mostní provizorium stálo v Mněticích řadu let a na opravu zanedbaných mostů kraj stále neměl peníze, tvrdil jako u desítek podobných případů, že musí provést důležitější akce.

Změnilo se to až v prosinci 2023, kdy si starosta šestého pardubického obvodu a krajský zastupitel hnutí ANO Jan Procházka řekl na jednání krajských zastupitelů nahlas o peníze na rekonstrukci mostů. „Dělám tam starostu,“ vysvětlil.

Tehdejší náměstek pro dopravu Michal Kortyš z ODS reagoval, že opravy jedou podle schválených priorit a nemůže nic slíbit, hejtman Martin Netolický (3PK/SOCDEM) naopak přispěchal s ujištěním: Uděláme maximum, aby se ta provizoria odstranila, uvedl tehdy.

A to se do roka stalo. Epizoda svědčila o sbližování hejtmanova 3PK s tehdy opozičním hnutím ANO, které Netolický po krajských volbách přibral do koalice místo Starostů. A zároveň příběh mostů dokazuje, jak jednotliví krajští zastupitelé často umějí protlačit své lokální projekty.

Obyvatelé se bojí nákladních aut

Místní obyvatelé se po otevření mostů bojí, že je začnou využívat těžké vozy nad 12 tun, které sem dosud nemohly. Kraj slíbil, že se nyní pokusí jejich průjezd omezit. „S policií řešíme, aby i nadále platil zákaz pro nákladní auta nad 12 tun. Vše je v jednání a pokusíme se průjezd omezit, tentokrát už ne kvůli tomu, že by to náš most neunesl, ale pro klid a bezpečí v Mněticích. Chceme zachovat dobrou dopravní obslužnost, ale ne, aby si tudy zkracoval tranzit cestu,“ uvedl Netolický.

Stavbu dvou mostů zkomplikovala zářijová povodeň, kdy došlo k zatopení staveniště a termín dokončení nebyl jistý.

„Staveniště bylo zaplavené a hodně jsme se obávali toho, aby voda nepoškodila opěry nových mostů, které vznikaly v místě původních. Nakonec se ale vše podařilo dokončit,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Ladislav Valtr.