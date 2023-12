Historické lokomotivy testovaly statiku nového mostu přes Labe, vydrží 100 let

Základní část hokejové extraligy se ještě před reprezentační pauzou přehoupla do druhé poloviny....

Pardubická třída Míru je zase napadrť, trolejbusy budou jezdit odklonem

5. prosince 2023 15:17, aktualizováno 6.12 15:01

Není to ani deset let, co skončila kompletní přestavba třídy Míru za necelých sto milionů korun....