Část nového mostu na obchvatu Pardubic museli zbourat. Lišil se od projektu

„Nový most, který je součástí budovaného severovýchodního obchvatu Pardubic, museli stavbaři zčásti zbourat. Kvůli odchylkám od projektové dokumentace a technologicky nepřesně provedené betonáži nařídil dozor stavby odstranění jednoho pole nosné konstrukce mostu přes kanál Halda,“ řekla mluvčí pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Petra Drkulová.

Jak uvedla, zvýšené náklady ponese zhotovitel, cena stavby ani celkový harmonogram budování obchvatu se nezmění. Bourací práce zatížily blízké obytné části města nepříjemným hlukem.

„Vzhledem k nutnosti zachování druhého pole byla použita technologie přesného řezání vodním paprskem, při které dochází pouze k odstranění betonu a nedojde k poškození výztuže. Je pravdou, že tato technologie je hlučnější, nicméně práce byly prováděny v běžné pracovní době a z pohledu hlukového zatížení okolních nemovitostí na takto rozsáhlém stavebním díle nijak nepřevyšují hluk vyvozovaný běžnou stavební činností,“ řekla Drkulová.

Výstavbu severovýchodního obchvatu Pardubic provázejí i další potíže. Stavbaři začali koncem června pracovat na pozemcích, které ještě nejsou vyvlastněné. Pokud by dál váhali, stavba by se mohla zpozdit. Potřebují získat od majitele pás dlouhý asi 300 metrů, na který se bude napojovat největší lanový zavěšený most v Česku, ale vlastník ho zatím odmítá prodat. ŘSD má právní rozbor, který stavbu umožňuje.

V trase silnice rovněž dělníci narazili na poměrně velkou skládku nebezpečného odpadu, s níž nepočítali.

Na části obchvatu u Trnové také dodavatelská firma položila nekvalitní asfalt. Vrstvy je nutné odfrézovat a udělat znovu. Kvůli tomu se zřejmě o několik týdnů zpozdí otevření části na příjezdu do města od Hradce Králové, úsek měl být otevřen na konci srpna.

Zpoždění prací bude mít možná vliv na pardubickou hromadnou dopravu včetně školních linek. Severovýchodní obchvat začne na silnici I/36 u kruhové křižovatky blízko supermarketu Globus, pokračovat bude Poděbradskou a Bohdanečskou ulicí. Povede pak volným terénem u slepého ramene Labe, překříží Hradeckou ulici a vyústí na kruhovém objezdu na Dubině. Stavba bude dlouhá 4,2 kilometru, v soutěži ji získalo sdružení firem Hochtief CZ, Doprastav a Silnice Čáslav s cenou 1,467 miliardy korun bez DPH.