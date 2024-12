Aktivisté chtějí Červeňák jako památku. Hlavně ať se to nestane, děsí se radní

Pokud před pardubickými politiky někdo prohlásí, že chce nějakou ruinu ve městě prohlásit za kulturní památku, způsobí nával paniky a nervozity.

Radní totiž mají v živé paměti, jak jim ochrana státu zkomplikovala a hlavně prodražila přestavbu Letního stadionu. Navíc její výsledek s polorozpadlou tribunou za novými ochozy nadšení zrovna nebudí.

A příběh se možná bude brzy opakovat. Aktivní lidé z Pardubic totiž začali intenzivně pracovat na tom, aby se industriální památkou stal most Červeňák ve stejnojmenném bývalém vojenském prostoru.

Žádostí o prohlášení Červeňáku za památku se památkový ústav v Pardubicích už zabývá. „Obrátili jsme se ve věci na Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě a požádali o konzultaci, na jejímž základě bude z naší strany prohlášení za kulturní památku podpořeno. Ministerstvo kultury následně po vyjádření dalších dotčených orgánů, magistrátu a krajského úřadu rozhodne na základě vlastního posouzení o tom, zda bude most za kulturní památku prohlášen, či nikoli,“ řekla mluvčí pardubické pobočky Národního památkového úřadu Zuzana Vlasáková.

A takový scénář se lidem z vedení magistrátu vůbec nelíbí. Pokud bude žádost úspěšná, je jasné, že město si může začít připravovat stovky milionů na opravu dnes téměř kompletně zdevastovaného mostu. „Most je v tak špatném stavu, že ve chvíli, kdy se stane jakoukoliv památkou, jeho záchrana bude složitější. A bude tam stát a chátrat. Za mě by bylo jednodušší postavit vedle repliku nebo se pokusit stav mostu zakonzervovat a udělat z toho aspoň lávku pro pěší,“ řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO.

Most příští rok oslaví 90 let, dnes je zavřený

Dříve vojenský most stojí od roku 1935 v přírodní lokalitě, která kdysi patřila armádě a teď je v městském majetku. Jeho červená barva zanikla a jeho nýtovaná konstrukce je zrezlá. Podle aktivistů most dokumentuje vývoj mostních konstrukcí na přelomu 19. a 20. století a zaslouží si památkovou ochranu.

„Město bohužel péči o most zcela zanedbávalo, i když obec je povinna pečovat o zachování svého majetku a byla úředním kontrolorem mostů po léta opakovaně upozorňována na nutnost oprav,“ řekl Jaroslav Svoboda ze spolku Chráníme stromy.

Červeňák je kvůli špatné statice zavřený od roku 2018. Před pár lety nechala radnice dokonce u vstupů instalovat betonové kvádry, protože pletivo lidé ničili a na most stejně i přes zákaz chodili. Jeho středové pole má podle posudku, který si město loni nechalo zpracovat, nulovou nosnost. Podle politiků je vlastně zázrak, že se stále klene nad Chrudimkou.

„Výpočet prokázal, že zanedbávání oprav a koroze mostu dosáhla takové úrovně, že je most nezpůsobilý provozu a stěží unese sám sebe. Dosavadní posudky stále zbytečně počítají s provozem těžkých vozidel, jejichž provoz byl už před 90 lety na mostě zakázán. Náš spolek navrhoval odlehčení mostu o přibližně 95 tun výměnou těžkého dláždění a betonové mostovky za lehkou dřevěnou pro pěší, čímž by se most stal způsobilým,“ řekl Svoboda.

Primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO si myslí, že most patrně zachránit nepůjde. Město by ale podle něj mohlo vypsat architektonickou studii, která by navrhla jednoduchou lávku pro pěší a cyklisty, která by Červeňák alespoň připomínala.

„Možnost záchrany mostu je téměř nulová. Bavili jsme o tom, jestli by šlo snést mostovku z dlažebních kostek a nechat tam jenom beton, že by se konstrukce odlehčila. Nebo i ten beton sundat a nahradit ho dřevěnou mostovkou. Nicméně je obava tam pustit jakoukoliv techniku, aby se most nezřítil,“ řekl Nadrchal, podle kterého je třeba brát v potaz i to, že most nemá smysl z dopravního hlediska. O kousek dál po proudu je totiž další most Zeleňák a další se bude stavět na jihovýchodním obchvatu města.

Ženisté v přírodní lokalitě cvičili až do zrušení praporu v roce 1994. Cvičiště pak využíval až do roku 2003 dělostřelecký oddíl z blízkých Masarykových kasáren k jízdám s těžkou technikou. Most po odchodu armády využívali pěší a cyklisté.