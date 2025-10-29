Vedení města zjistilo, že petice je značně na vodě. Nejenže zhruba 150 podpisů neodpovídá zákonným náležitostem, ale minimálně jeden z podpisů byl zfalšován. A jde přímo o podpis zřejmě budoucího premiéra Andreje Babiše. Petiční výbor kvůli tomu čelí podezření z podvodu.
„Ti lidé nejenže pomotali lidem hlavy, ale ve finále zfalšovali podpis Andreje Babiše. Za mě je to morálně hnus,“ řekl Charvát. Andrej Babiš městu písemným prohlášením potvrdil, že petici nepodepsal a nikoho k tomu ani neoprávnil. Město proto podalo na neznámého pachatele trestní oznámení.
„Aby byla celá záležitost řádně prošetřena, bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele,“ uvedl starosta na webu města.
Podezření z podvodu čelí petiční výbor ve složení Petr Zouhar, Jakub Dvořák, Eva Ressková a Miloš Elfmark. Redakce iDNES.cz zástupce výboru kontaktovala s žádostí o vysvětlení, ale ta zatím zůstala bez odpovědi. RSDr. Petr Zouhar kandidoval do zastupitelstva neúspěšně za KSČM a pravidelně se účastní zasedání zastupitelstev.
Že je podpis Andreje Babiše falešný, zjistila radnice přes místní buňku hnutí ANO. Signatáři petice se snažili Andreje Babiše přesvědčit, aby jim petici podepsal, on je však odmítl.
„Jeho podpis nás zarazil. Věděli jsme, že Andrej Babiš byl v Moravské Třebové v létě na mítinku a od místních funkcionářů hnutí ANO jsme se po našem dotazu dozvěděli, že signatáři petice byli za panem Babišem snad dvakrát. On jim měl říct, že jim nic nepodepíše, protože o tom nic neví, že není zdejší,“ dodal Charvát.
Polopravdy a lži, říká starosta
Petice občanů požadovala, aby správu vodáren a kanalizace mělo na dalších deset let v rukou město, a ne soukromá společnost VHOS Moravská Třebová, která patří pod rakouskou skupinu Energie AG. Zastupitelé na svém posledním jednání vzali petici na vědomí, ale požadavky petičního výboru odmítli.
Podle starosty Pavla Charváta byla petice plná polopravd a lží. „Petiční výbor vůbec netuší, co by se stalo, kdyby bylo po jejich. Vodárenská firma nám provozuje vodárenskou infrastrukturu od začátku 90. let. Navíc my nemáme na území města, kromě jednoho menšího, žádný zdroj vody, ze kterého bychom mohli zásobovat obyvatelstvo. Museli bychom vodu od okolních obcí nakupovat, což bychom ji jednoznačně zdražili,“ říká starosta Moravské Třebové.
Město je členem svazku 19 obcí. Ten všem obcím garantuje dostupnost pitné vody a rozhoduje také o ceně vodného včetně investic. „Nejde zpřetrhat tyto vazby a říct, že s vámi končíme a teď si to tady budeme provozovat sami,“ dodal starosta.