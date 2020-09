Začíná modernizace pardubického nádraží, v plánu jsou eskalátory i výtahy

Pro město půjde o obrovský zásah, ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček poprosil občany o shovívavost.



„Byť nejsem místní, tak bych chtěl všechny požádat o trpělivost. Jedná se o nesmírně náročný projekt, Pardubice se však díky němu stanou jedním z nejmodernějších železničních center v České republice a možná i Evropě,“ řekl novinářům Havlíček.

Přípravy stavby za 6,3 miliardy korun trvaly skoro pět let, stavební firma si místo přebrala již začátkem září.

„Pracovat se začalo už před oficiálním zahájením stavby. Probíhají přípravné práce v odstavných částech,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Projekt by měl být oficiálně dokončen v prosinci 2024, podle Svobody by to však mohlo být o něco dřív.

„Zrovna v prosinci dochází ke změně jízdního řádu, takže věřím, že minimálně pro provoz bude vše hotové ještě před tím,“ řekl.

Během rozsáhlé stavby čeká pardubickou železnici řada výluk. První začnou už v říjnu a pokračovat budou do prosince, další, rozsáhlejší, je v plánu v květnu a potrvá pět měsíců.

„Dojde k zastavení provozu směrem na Rosice a do Chrudimi, kam bude zavedena náhradní autobusová doprava. Výluka bude mít vliv také na průmyslové lokality, konkrétně chemické. Bude muset dojít k výraznému omezení vleček,“ uvedl Svoboda.

Postižená bude i hlavní trať Praha - Česká Třebová, avšak až v pokročilejší fázi projektu. „Nádraží je několikakolejné, výluk bude dost. Ale nemělo by to omezit průjezd uzlem, budeme se snažit dělat tak, aby se jím stále dalo projet,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel Eurovia CS Martin Borovka.

Největší uzlová rekonstrukce v historii

Zároveň uvádí, že hotovo by mohlo být výrazně dříve, stavba však potrvá přes čtyři roky z toho důvodu, že nádraží musí zůstat v provozu.



„Kdybychom mohli železniční uzel zavřít, za dva roky máme hotovo. Jsou tady největší odborníci ze všech firem. Je to největší uzlová rekonstrukce v novodobé historii,“ dodal Borovka.

Na stavbě se podílí také Chládek a Tintěra, Elektrizace železnic Praha a GJW Praha.



Po dokončení modernizace se maximální rychlost vlaků projíždějících na hlavních kolejích zvýší na 160 kilometrů za hodinu. Aktuálně je to 100 kilometrů v hodině a na trati na Rosice nad Labem dokonce platí jen čtyřicítka, nově bude platit šedesátka.

Vlaky také mají být výrazně tišší, a to díky použití pružného propojení kolejnic a pražců. „Ztišení by zde mělo být skokové. Vybudována bude také protihluková stěna,“ doplnil Svoboda.

Kromě zrychlení dopravy přinese modernizace nová ostrovní nástupiště s bezbariérovým přístupem, nový staniční rozhlas, orientační systém, výtahy a nové eskalátory, které v Pardubicích v současnosti nejsou. Ty ocení především vozíčkáři a také rodiče s dětmi v kočárku.

V Pardubicích vznikne také úplně nové páté nástupiště a pro pěší zde vznikne nová lávka, která spojí nádraží se sídlištěm Dukla. Ta by měla vyjít na zhruba 330 milionů, město se na ní bude podílet částkou 7,5 milionu bez daně.

„Lávka byla stavebně založena již před rokem 1989, tehdy se ale hodně podcenila technická příprava, takže nedošlo k jejímu dokončení,“ řekl Svoboda.

Lávka by měla na obou stranách ústit do nových terminálů, které jsou taktéž součástí projektu - severního a jižního. „Severní terminál bude sloužit krajským autobusům, součástí jižního (na Dukle) bude parkovací dům pro 550 vozidel,“ uvedl náměstek primátora Petr Kvaš.

Modernizace pardubického železničního uzlu nebude v kraji jediná. „Na řadu přijde i Česká Třebová a nejfrekventovanější část sítě Ústí nad Orlicí a Choceň,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.