Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dva měsíce skluz. Modernizaci železnice v České Třebové komplikuje podloží

Autor: ,
  17:24
Nově vybudovaná trať se sklonem přibližně 3,4 procenta u vjezdové skupiny...

Nově vybudovaná trať se sklonem přibližně 3,4 procenta u vjezdové skupiny českotřebovského nádraží. | foto: iDNES.cz

Stavbaři museli během oprav celého českotřebovského uzlu za 20 miliard řešit...
Stavbaři museli během oprav celého českotřebovského uzlu za 20 miliard řešit...
Stavbaři museli během oprav celého českotřebovského uzlu za 20 miliard řešit...
Modernizace českotřebovského uzlu vstoupila do druhého roku. Kromě nové lávky...
15 fotografií
Modernizaci železničního uzlu Česká Třebová zkomplikovalo geologické podloží, se kterým projekt nepočítal. Po zahájení prací se jeho část sesunula. Dokončení se se kvůli tomu opozdí přibližně o dva měsíce. Stavbaři nyní musejí podloží vyztužit a vybudovat opěrnou zeď.

Provoz na trati se podařilo zachovat, řekl generální ředitel Správy železnic (SŽ) Tomáš Tóth, který se ve středu účastnil dopravní konference v Pardubicích. Modernizace klíčového železničního uzlu bude stát přibližně 20 miliard korun.

Ujíždějící svah komplikuje modernizaci českotřebovského uzlu. Vlaky naberou zpoždění

„To zpoždění je zhruba dvouměsíční, nevidíme v tom zatím větší problém. Stavba je samozřejmě za plného provozu. Termín realizace až do roku 2031 je dostatečně dlouhý na to, abychom tento drobný problém dokázali vyřešit,“ řekl Tóth.

Problém nastal v úseku při příjezdu do České Třebové. Mezi jednotlivými vrty se změnilo geologické podloží a stavba narazila na písky a jíly, s nimiž projekt nepočítal. Podloží se následně začalo sesouvat.

Podloží vyztuží, vznikne i opěrná zeď

„Zvolí se jiná technologie výstavby, podloží se vyztuží a udělá se opěrná zeď, aby podloží neutíkalo. Vlastně se zmodernizuje spodek i svršek. Tady určitě bylo vhodné dělat geologický průzkum podrobněji. Na to se teď budeme u dalších projektů zaměřovat, aby nás potom v průběhu realizace nepřekvapovaly tyhle anomálie a změny geologického podloží mezi jednotlivými vrty,“ řekl Tóth.

Nově vybudovaná trať se sklonem přibližně 3,4 procenta u vjezdové skupiny českotřebovského nádraží.
Stavbaři museli během oprav celého českotřebovského uzlu za 20 miliard řešit potíže u odbočky Les ve směru na Olomouc. Při budování nového mostu začal ujíždět svah náspu. Vlaky od té doby projíždějí místem pomalou rychlostí.
Stavbaři museli během oprav celého českotřebovského uzlu za 20 miliard řešit potíže u odbočky Les ve směru na Olomouc. Při budování nového mostu začal ujíždět svah náspu. Vlaky od té doby projíždějí místem pomalou rychlostí.
Stavbaři museli během oprav celého českotřebovského uzlu za 20 miliard řešit potíže u odbočky Les ve směru na Olomouc. Při budování nového mostu začal ujíždět svah náspu. Vlaky od té doby projíždějí místem pomalou rychlostí.
15 fotografií

Modernizace železničního uzlu Česká Třebová začala v březnu 2025. Stavba zahrnuje obnovu 72 kilometrů kolejí a 173 výhybek, rekonstrukci nástupišť, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení. Podle ředitele SŽ problémy s podložím náklady významně neovlivní.

Práce postupují za plného provozu. Součástí modernizace je také nová lávka přes kolejiště, která se letos v červnu otevřela veřejnosti v provizorním režimu. Plně bezbariérová má být po dokončení výtahů do konce letošního roku.

O komplikacích při modernizaci českotřebovského uzlu už iDNES.cz informoval v červenci. Tehdy se při zakládání nového mostu u odbočky Les začal sesouvat svah pod železničním koridorem, stavbaři jej museli provizorně stabilizovat a začali připravovat nové technické řešení. Správa železnic už tehdy uváděla, že příčinou jsou odlišné geologické podmínky, než jaké ukázal původní průzkum.

Generální ředitel Tomáš Tóth tedy nyní vyčíslil zpoždění způsobené komplikacemi zhruba na dva měsíce. Potíže s podložím podle něj konečný termín modernizace neohrozí. Hotová má být v roce 2031.

15. června 2026

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Po nehodě zmizel beze stopy. Rodina i policie hledají muže už čtvrtý měsíc

Policie pátrá po pohřešovaném Dominiku P. (29. května 2026)

Po sedmadvacetiletém muži, který letos v květnu na Chrudimsku boural a zmizel, pátrá policie už čtvrtý měsíc. Z auta se po nehodě vypařil bez dokladů a osobních věcí. Dodnes o něm nemá žádné zprávy...

Baník - Pardubice 1:2, hosté mají první ligovou výhru, trefili se Drchal s Tankem

Sestřih zápasu
Pardubičtí hráči se radují z gólu proti Baníku.

Fotbalisté Pardubic zvítězili v 8. kole Chance Ligy v Ostravě 2:1 a poprvé v sezoně nejvyšší soutěže naplno bodovali. Jejich výhru zařídili střídající Václav Drchal a bývalý hráč Baníku Abdullahi...

Po seniorovi, který zmizel na elektrokole, pátrala policie. Našli ho mrtvého

ilustrační snímek

Policisté na Svitavsku pátrali od úterního odpoledne po třiasedmdesátiletém muži, který se nevrátil domů. Senior vyrazil na elektrokole bez mobilu i potřebných léků. Do rozsáhlého pátrání se zapojilo...

Tady se začaly psát dějiny Pardubic. Ze zanedbaného místa vzniká park

Součástí nově vznikajícího parku bude posezení, griloviště i třeba hřiště na...

Každý, kdo šel od pardubické nemocnice směrem ke zvonici, kostelu sv. Jiljí a hřbitovu v Pardubičkách, minul pár domků, školu a také obrovskou neudržovanou plochu v podobě plevele a keřů za drátěným...

Lidé se bouří kvůli kácení. Pro záchranu stromů neděláte dost, vzkazují úředníkům

Dva vzrostlé kaštany na rohu Dašické a Zajíčkovy ulice v Pardubicích mají...

Dva vzrostlé kaštany na rohu Dašické a Zajíčkovy ulice v Pardubicích mají padnout kvůli rekonstrukci plynovodu. Místní obyvatelé však důrazně protestují a požadují, aby se hledalo jiné řešení. Podle...

Dva měsíce skluz. Modernizaci železnice v České Třebové komplikuje podloží

Nově vybudovaná trať se sklonem přibližně 3,4 procenta u vjezdové skupiny...

Modernizaci železničního uzlu Česká Třebová zkomplikovalo geologické podloží, se kterým projekt nepočítal. Po zahájení prací se jeho část sesunula. Dokončení se se kvůli tomu opozdí přibližně o dva...

16. září 2026  17:24

ONLINE: Kometa začíná v Litvínově, Sparta v Olomouci. Pardubice přivítají Hradec

Sledujeme online
Hokejisté Pardubic se radují z trefy ve východočeském derby.

Po letní pauze opět startuje hokejová extraliga. Kometa zahajuje sezonu v 17.30 v Litvínově, Sparta se od 18 hodin představí na ledě Olomouce, ve stejný čas zahájí obhajobu titulu Pardubice, které...

16. září 2026  17:05

ONLINE: Slavia dává Varnsdorfu pátý gól. Zvyšují také Pardubice, Zbrojovka a Teplice

Sledujeme online
Hráči Slavie se radují z gólu v pohárovém utkání proti Varnsdorfu.

Slávističtí fotbalisté vstupují do nového ročníku fotbalového poháru. Ve třetím kole hrají od 16 hodin na půdě třetiligového Varnsdorfu a utkání můžete sledovat v podrobné online reportáži. Ve stejný...

16. září 2026  15:45,  aktualizováno  16:45

Start východočeským derby. Liga mistrů nás dobře připravila, věří Pardubice

Lukáš Radil před poloprázdnou brankou Hradce.

Začátek Ligy mistrů už mají zdárně za sebou, ve čtyřech kolech uhráli tři vítězství. Ve středu se pardubičtí hokejisté vrhnou na obhajobu titulu v domácí soutěži: v enteria areně hostí od 18 hodin v...

16. září 2026  12:20

Řidič ráno převrátil auto na cyklostezku, vyvázl s lehkým zraněním

Auto skončilo na střeše. (16. září 2026)

Nehoda osobního auta v půl sedmé ráno ráno zkomplikovala provoz na silnici od Lázní Bohdaneč k pardubickému Globusu. Havarovaný vůz skončil převrácený na střeše na cyklostezce. Řidič utrpěl lehčí...

16. září 2026  10:06

Slavia nástupcem Nymburka, nováček z Plzně a medailisté do Ligy mistrů

Momentka z tiskové konference k zahájení nového ročníku Maxa NBL

Duelem nováčka Plzně s Děčínem odstartuje ve čtvrtek nový ligový ročník nejvyšší domácí soutěže basketbalistů. Zbylých pět zápasů 1. kola Maxa NBL je na programu o víkendu, přičemž v sobotu zahájí v...

15. září 2026  20:10

Bezdomovec si ustlal ve vjezdu do podzemních garáží, donesl si i matraci

Nocležníka na matraci probudili strážníci. (11. září 2026)

Na dost nebezpečném místě si ustlal bezdomovec v Pardubicích. Matraci si položil přímo ve vjezdu do podzemních garáží, kde jej mohli kvůli sklonu rampy přehlédnout přijíždějící řidiči. Jeden z...

15. září 2026  17:05

Dělník na stavbě obchodního centra spadl ze šesti metrů, hasiči k němu slanili

Dělník se na stavbě obchodního centra zřítil z šestimetrové výšky, hasiči se k...

Závažné poranění hlavy utrpěl mladý dělník, který v úterý odpoledne spadl ze šestimetrové výšky na stavbě obchodního centra v Pardubicích. Z těžko přístupného místa ho vytáhli hasiči. Záchranáři jej...

15. září 2026  15:36

Tady se začaly psát dějiny Pardubic. Ze zanedbaného místa vzniká park

Součástí nově vznikajícího parku bude posezení, griloviště i třeba hřiště na...

Každý, kdo šel od pardubické nemocnice směrem ke zvonici, kostelu sv. Jiljí a hřbitovu v Pardubičkách, minul pár domků, školu a také obrovskou neudržovanou plochu v podobě plevele a keřů za drátěným...

15. září 2026  10:58

Státní zástupce posílá před soud čtyři lidi a firmu kvůli zakázkám v Pardubicích

ilustrační snímek

Státní zástupce podal obžalobu na bývalého vedoucího dopravního odboru pardubického magistrátu Vladimíra Bakajsu. Podle spisu zadával v letech 2017 až 2021 veřejné zakázky spřízněné firmě....

14. září 2026  18:19

„Měla jsem ho praštit pánvičkou.“ Ženu soudí za bodnutí partnera, který ji škrtil

Ženu z Chrudimska soudí za pokus o vraždu, svého partnera bodla nožem do...

Krvavý konflikt dvojice, která má šest dětí, projednává pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové. Obžalovaná je třiatřicetiletá žena, která podle spisu loni v květnu na Chrudimsku bodla...

14. září 2026  16:20

Rekordní návštěva na 2. lize žen! Výhru Pardubic vidělo přes tisíc lidí

Fotbalistky Pardubic se radují z gólu proti Artisu Brno.

Fotbalistky Pardubic zůstávají ve 2. lize žen nadále neporažené. V 5. kole zdolaly Artis Brno 3:2 a vedou tabulku. Zápas byl výjimečný. Po dvou letech totiž hrály pardubické fotbalistky na hlavním...

14. září 2026  16:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet