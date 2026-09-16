Dva měsíce skluz. Modernizaci železnice v České Třebové komplikuje podloží

Provoz na trati se podařilo zachovat, řekl generální ředitel Správy železnic (SŽ) Tomáš Tóth, který se ve středu účastnil dopravní konference v Pardubicích. Modernizace klíčového železničního uzlu bude stát přibližně 20 miliard korun.
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Ujíždějící svah komplikuje modernizaci českotřebovského uzlu. Vlaky naberou zpoždění
„To zpoždění je zhruba dvouměsíční, nevidíme v tom zatím větší problém. Stavba je samozřejmě za plného provozu. Termín realizace až do roku 2031 je dostatečně dlouhý na to, abychom tento drobný problém dokázali vyřešit,“ řekl Tóth.
Problém nastal v úseku při příjezdu do České Třebové. Mezi jednotlivými vrty se změnilo geologické podloží a stavba narazila na písky a jíly, s nimiž projekt nepočítal. Podloží se následně začalo sesouvat.
Podloží vyztuží, vznikne i opěrná zeď
„Zvolí se jiná technologie výstavby, podloží se vyztuží a udělá se opěrná zeď, aby podloží neutíkalo. Vlastně se zmodernizuje spodek i svršek. Tady určitě bylo vhodné dělat geologický průzkum podrobněji. Na to se teď budeme u dalších projektů zaměřovat, aby nás potom v průběhu realizace nepřekvapovaly tyhle anomálie a změny geologického podloží mezi jednotlivými vrty,“ řekl Tóth.
Modernizace železničního uzlu Česká Třebová začala v březnu 2025. Stavba zahrnuje obnovu 72 kilometrů kolejí a 173 výhybek, rekonstrukci nástupišť, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení. Podle ředitele SŽ problémy s podložím náklady významně neovlivní.
Práce postupují za plného provozu. Součástí modernizace je také nová lávka přes kolejiště, která se letos v červnu otevřela veřejnosti v provizorním režimu. Plně bezbariérová má být po dokončení výtahů do konce letošního roku.
O komplikacích při modernizaci českotřebovského uzlu už iDNES.cz informoval v červenci. Tehdy se při zakládání nového mostu u odbočky Les začal sesouvat svah pod železničním koridorem, stavbaři jej museli provizorně stabilizovat a začali připravovat nové technické řešení. Správa železnic už tehdy uváděla, že příčinou jsou odlišné geologické podmínky, než jaké ukázal původní průzkum.
Generální ředitel Tomáš Tóth tedy nyní vyčíslil zpoždění způsobené komplikacemi zhruba na dva měsíce. Potíže s podložím podle něj konečný termín modernizace neohrozí. Hotová má být v roce 2031.
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15. června 2026