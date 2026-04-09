Modernizace uzlu Česká Třebová je v současnosti největší stavbou na české železniční síti. Práce, které pokračují už druhým rokem, jsou rozplánované na sedm let a i přes komplikace s geologií jdou podle harmonogramu. Dělníci nyní připravují železniční uzel na hlavní fázi rekonstrukce osobního nádraží, která je plánována od června 2028 do června 2029.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Železniční uzel Česká Třebová je jedním z nejdůležitějších na české železnici. Setkávají se zde hlavní tratě od Prahy, Brna a Olomouce.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Po dokončení prací v České Třebové na začátku roku 2032 dojde po téměř čtyřech desetiletích na dokončení modernizace prvního železničního koridoru mezi Prahou a Brnem.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Jak řekl v rámci kontrolního dne generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth, rozsáhlý projekt zahrnuje rekonstrukci zhruba 72 kilometrů kolejí, 173 výhybek, desítek kilometrů trakčního vedení a třiceti mostních objektů. To vše se musí vyměnit za plného provozu.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Přestavba uzlu se naposledy prováděla v 50. a 60. letech minulého století, aktuální modernizace klade na stavbaře i Správu železnic poměrně vysoké nároky.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Uzlem projede až 500 vlaků denně, stavbaři proto musejí jednotlivé etapy s chodem největšího nádraží v zemi pečlivě koordinovat. Projíždějící cestující nyní mohou mít dojem, že se nic moc neděje. Opak je však pravdou.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Velká část prací se zatím odehrává pod zemí. Na mnoha místech dělníci museli nejdříve demontovat řadu kolejí, které musely ustoupit výstavbě nové kanalizace, odvodnění a kabelovodů. Pod kolejištěm vzniká spletitá síť technické infrastruktury, která bude sloužit nejen pro chod zabezpečovacího zařízení.
Autor: Radek Latislav, iDNES.cz
Teprve poté mohou přijít na řadu další práce, z nichž nejviditelnější bude pokládka nového železničního svršku. Ten umožní vlakům projet stanicí rychlostí 80 km/h místo dosavadních 60 km/h.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
V rámci přípravných prací se dokončuje výstavba nových objízdných kolejí přes nákladové nádraží. Jižní spojovací kolej, severní kolej či kolej 100 umožní vést vlaky mimo hlavní koleje v době, kdy bude kvůli rozsáhlé přestavbě uzavřeno osobní nádraží.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Díky alternativním trasám tak bude možné zachovat průjezd dálkových a nákladních vlaků i během nejnáročnější fáze modernizace.
Autor: Správa železnic
Velká stavební show, jak ji na kontrolním dnu nazval za zhotovitele generální ředitel Vinci Constructions Martin Borovka, je plánována od léta 2028 do léta 2029 a zahrne přestavbu všech čtyř nástupišť i navazujících kolejí.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Cestující z regionálních vlaků se budou muset připravit na výrazná omezení. Zatímco dálkové vlaky včetně rychlíků budou zastavovat na zcela nových provizorních nástupištích za dnešním čtvrtým nástupištěm, osobáky z kapacitních důvodů zcela nahradí autobusová doprava.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Od loňského roku se staví nový podchod, respektive prodloužení stávajícího podchodu od výpravní budovy směrem k areálu CZ LOKO. Jak potvrdil Jiří Vencl, náměstek Správy železnic pro stavby na východě Čech, jeho výstavba patří k těm technicky náročným, jelikož probíhá v těsné blízkosti provozovaných kolejí a současně s budováním dalších inženýrských sítí.
Autor: Radek Latislav, MF DNES
Rekonstrukce osobního nádraží přinese změny, které budou patrné na první pohled. Všechna čtyři nástupiště budou bezbariérová, kromě eskalátorů přibudou také výtahy. Součástí bude také nové zastřešení, informační systém atd.
Autor: Radek Latislav, iDNES.cz
Podchod spolu s novým nadchodem má pomoci lépe propojit obě části města rozdělené od konce 19. století železnicí.
Autor: Správa železnic
Od léta je v provozu nová pěší lávka, která vede nad kolejištěm ze Slovanské ulice do průmyslové zóny. Nahradila nevábný podchod, který poslouží pouze jako kolektor pro kabelové a jiné sítě.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Při kontrolním dni pokračovala montáž výtahů, které zpřístupní lávku imobilním lidem, vozíčkářům nebo maminkám s kočárky. Jejich zprovoznění je naplánováno na 19. prosince 2026.
Autor: Radek Latislav, iDNES.cz
Lávka se dočkala i ojedinělé vyhlídkové plošiny, ze které je českotřebovské nádraží už dnes jako na dlani. Lávku ocení hlavně příznivci železnice. Správa železnic počítá, že na každé schodiště osadí dva reliéfy lokomotiv.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Z pohledu od Korada bude vyobrazena parní lokomotiva Olmütz, z pohledu od ulice Semanínská lokomotiva Siemens Vectron. Obě mají spojovat dvě epochy železniční dopravy.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Samotná lávka váží přibližně 130 tun, schodiště pak dalších 70 tun. Nosnost lávky je 500 kilogramů na metr čtvereční. Konstrukce, která překlenuje celé kolejiště, se skládá ze tří dílů, přičemž každý dílec má obloukovitý tvar.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
„Mozek“ nádraží, který zabezpečuje chod celé stanice, se dočasně přestěhoval.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Zabezpečovací zařízení, které ovládá výhybky a návěstidla a kontroluje správné postavení vlakových cest, nyní pracuje v provizorních mobilních kontejnerech před stavědlem číslo 19.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Nová technologie nahradila donedávna fungující unikátní původní číslicovou reléovku ze 70. let minulého století.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Dispečeři v původní budově zatím zůstali, i ti se však do budoucna přestěhují do zcela nového objektu, který vzniká v sousedství. Přestože do budoucna se počítá s dálkovým řízením stanice z centrálního dispečerského pracoviště v Praze, obsluha osobního i nákladního nádraží bude z České Třebové dál možná.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Mezi největší technologická zařízení na stavbě patří dva transformátory, z nichž každý má výkon 25 MVA a váží přibližně 46 tun včetně olejové náplně.
Autor: Radek Latislav, iDNES.cz
Transformátory jsou součástí nové trakční napájecí stanice, která vzniká v prostoru bývalé Rn skupiny kolejí. Stanice bude zajišťovat napájení trakčního vedení i dalších zařízení potřebných pro provoz uzlu. Stanice je prostorově uspořádaná tak, aby přechod na střídavou soustavu proběhl bez komplikací.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Modernizace zahrnuje také stavbu nového oplocení a protihlukových stěn. Práce už začaly například v části u odbočky Parník, kde se připravují základy pomocí velkoprůměrových pilot.
Autor: Radek Latislav, iDNES.cz
Na ně naváže ocelová konstrukce a montáž zvukově pohltivých panelů. Protihlukové stěny budou vznikat postupně v jednotlivých stavebních etapách a jejich kompletní dokončení je plánováno až po roce 2030.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Jak připomenul hlavní stavbyvedoucí společnosti Eurovia Martin Vrašťák, stavbaři se musejí poprat i s poměrně složitým geologickým podložím.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na stavbě se střídající vrstvy jílů a štěrkopísků mohou být málo únosné, zadržují vodu a v zimě promrzají. Stavbaři proto musejí podloží stabilizovat vápenocementovou směsí.
Autor: Správa železnic
Problémy kvůli odlišným geologickým podmínkám zaměstnaly letos stavbaře u odbočky Les, kde se při zakládání nového mostu začal sesouvat svah pod železničním koridorem. Svah museli stabilizovat a postavit novou opěrnou zeď založenou na velkoprůměrových pilotách.
Autor: Správa železnic
Správci kolejí ujišťují, že dvouměsíční zpoždění nebude mít na celkový harmonogram vliv. O uplynulém víkendu již přes Zádolský potok osadili nový ocelový most na spojovací koleji, která zajistí provoz vlaků od Třebovic v Čechách do nákladní části českotřebovského uzlu.
Autor: Správa železnic
Správci kolejí ujišťují, že dvouměsíční zpoždění nebude mít na celkový harmonogram vliv. O uplynulém víkendu již přes Zádolský potok osadili nový ocelový most na spojovací koleji, která zajistí provoz vlaků od Třebovic v Čechách do nákladní části českotřebovského uzlu.
Autor: Radek Latislav, iDNES.cz
Správci kolejí ujišťují, že dvouměsíční zpoždění nebude mít na celkový harmonogram vliv. O uplynulém víkendu již přes Zádolský potok osadili nový ocelový most na spojovací koleji, která zajistí provoz vlaků od Třebovic v Čechách do nákladní části českotřebovského uzlu.
Autor: Radek Latislav, iDNES.cz
Největší stavba na české železnici potrvá do začátku roku 2032. V tendru nejlepší nabídku v hodnotě 17,1 miliardy podaly firmy Eurovia CZ, STRABAG Rail, Chládek a Tintěra, Pardubice a Elektrizace železnic Praha.
Autor: Radek Latislav, iDNES.cz
Předpokládané náklady akce byly 19,5 miliardy korun. Na investici přispěla sedmi miliardami Evropská unie, což je historicky nejvyšší získaný příspěvek z programu CEF.
Autor: Martin Veselý, MAFRA