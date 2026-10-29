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OBRAZEM: Jako vojenská operace. Modernizace největšího nádraží v Česku nabírá tempo

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V České Třebové se uskutečnila prohlídka probíhající modernizace železničního... V České Třebové se uskutečnila prohlídka probíhající modernizace železničního... V České Třebové se uskutečnila prohlídka probíhající modernizace železničního... V České Třebové se uskutečnila prohlídka probíhající modernizace železničního... V České Třebové se uskutečnila prohlídka probíhající modernizace železničního... V České Třebové se uskutečnila prohlídka probíhající modernizace železničního... V České Třebové se uskutečnila prohlídka probíhající modernizace železničního... V České Třebové se uskutečnila prohlídka probíhající modernizace železničního... V České Třebové se uskutečnila prohlídka probíhající modernizace železničního... V České Třebové se uskutečnila prohlídka probíhající modernizace železničního... V České Třebové se uskutečnila prohlídka probíhající modernizace železničního... V České Třebové se uskutečnila prohlídka probíhající modernizace železničního...
Modernizace uzlu Česká Třebová je v současnosti největší stavbou na české železniční síti. Práce, které pokračují už druhým rokem, jsou rozplánované na sedm let a i přes komplikace s geologií jdou podle harmonogramu. Dělníci nyní připravují železniční uzel na hlavní fázi rekonstrukce osobního nádraží, která je plánována od června 2028 do června 2029.

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