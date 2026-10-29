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OBRAZEM: Jako vojenská operace. Modernizace největšího nádraží v Česku nabírá tempo
Modernizace uzlu Česká Třebová je v současnosti největší stavbou na české železniční síti. Práce, které pokračují už druhým rokem, jsou rozplánované na sedm let a i přes komplikace s geologií jdou...
Plzeň - Pardubice 1:2, další domácí prohra, favorit se po půli zmohl jen na snížení
V týdnu doma prohráli v Evropské lize proti Lefski Sofia 1:2. A stejným poměrem fotbalisté Plzně nestačili ve 12. kole první ligy ani na Pardubice. Hosté se dvakrát prosadili v prvním poločase,...
Proti největšímu dálničnímu tendru nejsou námitky. Stavba úseků D35 může brzy začít
Největšímu PPP dálničnímu projektu v novodobé historii Česka už nic zásadního nestojí v cestě. Žádné z neúspěšných konsorcií nevyužilo zákonnou patnáctidenní lhůtu k odvolání proti konečnému výběru...
Litomyšl má nový cíl cest. Betonová kaple si pohrává se slunečními paprsky
Litomyšl má novou architektonickou dominantu. Je jí betonová kaple sv. Josefa Kalasanského od architekta Petra Hájka zhotovená zřejmě jako první na světě technologií 3D tisku. Netradiční stavba za...
Nepovolená jízda nákladního vlaku. Na trati u České Třebové zasáhl systém ETCS
Na železničním koridoru u České Třebové na Orlickoústecku byl dnes asi půl hodiny přerušený provoz. Zabezpečovací systém ETCS zastavil nepovolenou jízdu nákladního vlaku na železniční odbočce...
Nové trolejbusy, školka i pomoc pečujícím. Pardubický kraj se mění před očima
Pardubickými ulicemi jezdí nové klimatizované trolejbusy, které zvládnou část trasy i bez trolejového vedení. V Holicích vzniklo centrum, které ulevuje rodinám pečujícím o své blízké, Černá u...
V Pardubicích se někdo bezcitně zbavil tří chameleonů, jeden pobyt venku nepřežil
Případ nalezených chameleonů v Pardubicích zvedl ze židlí nejen veřejnost, ale také odborníky. Tři chameleoni jemenští se postupně ocitli v péči pardubického útulku poté, co je někdo odložil u...
OBRAZEM: Jako vojenská operace. Modernizace největšího nádraží v Česku nabírá tempo
Modernizace uzlu Česká Třebová je v současnosti největší stavbou na české železniční síti. Práce, které pokračují už druhým rokem, jsou rozplánované na sedm let a i přes komplikace s geologií jdou...
Uzdravený Kaut burcuje: Musíme zahodit ega a makat zase pro tým
V minulé sezoně odehrál po zranění kolena a následné operaci jen 17 zápasů v základní části. Zlaté play off však křídelník hokejového Dynama Martin Kaut zvládl prakticky celé až na druhé finálové...
Pardubice zlomily ligového nováčka až po poločase. Brňanům končí vítězná šňůra
Vicemistři z Pardubic zvítězili v 9. kole ligy basketbalistů nad plzeňským nováčkem 98:74 a upevnili si druhé místo za Slavií. Favorit přitom zápas rozhodl až ve třetí čtvrtině, kterou vyhrál drtivým...
Pardubice propojily světové kardiology v boji s uzavřenými tepnami
Náročné zákroky na srdečních tepnách, živé přenosy z operačních sálů na třech kontinentech i sdílení zkušeností světových odborníků. Pardubice hostily třetí ročník mezinárodního kardiologického...
Modernizace železnice v České Třebové. Největší omezení přijdou za dva roky
Přestavba železničního uzlu v České Třebové za 17 miliard korun, která má po více než třech desetiletích završit modernizaci prvního železničního koridoru mezi Prahou a Brnem, i přes komplikace...
Motorkářka zemřela po střetu s dodávkou, o její život bojovali svědci i záchranáři
Motorkářka zemřela v pondělí v podvečer při střetu s dodávkou na světelné křižovatce v Pardubicích. O záchranu osmačtyřicetileté ženy usilovali nejprve svědci nehody a následně i zasahující...
V Pardubicích podepsali koalici, primátorem bude Tichý. ANO jde do opozice
V Pardubicích dnes v podvečer podepsali koaliční smlouvu. Město v příštích čtyřech letech povede široká koalice pěti uskupení. Během dvoutýdenního povolebního vyjednávání se na tom dohodli lídři ODS,...
Nepovolená jízda nákladního vlaku. Na trati u České Třebové zasáhl systém ETCS
Na železničním koridoru u České Třebové na Orlickoústecku byl dnes asi půl hodiny přerušený provoz. Zabezpečovací systém ETCS zastavil nepovolenou jízdu nákladního vlaku na železniční odbočce...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Nevydařený let. Paraglidista seděl na větvi ve výšce 20 metrů, ale dolů nemohl
Pravděpodobně silný vítr stál za nehodou paraglidisty, který v sobotu odpoledne uvázl v koruně vysokého stromu. Do těžko přístupného terénu pod vrchem Kamenáč na Orlickoústecku museli v sobotu...
Bylo to emotivní, nic jiného než výhru jsem si v Plzni nepřipouštěl, líčil Krčík
Po utkání radostně naskákal na spoluhráče, hlasitě dával průchod emocím. Slovenský fotbalový obránce Dávid Krčík si náramně užil výhru v Plzni, kde ještě na začátku sezony působil. Na jaře v jejím...