„Je fajn pozorovat, jak postupují práce naplánované do roku 2031. Hlavním důvodem, proč budeme v České Třebové tak dlouho, je snaha co nejméně narušit provoz osobních a nákladních vlaků. Zdejší uzel je schopen odbavit 500 vlaků denně a neexistuje alternativní trasa, na kterou bychom mohli tak velké množství vlaků odklonit,“ řekl Tóth.
Cestujících se omezení zatím dotýkají jen minimálně. Přestože práce probíhají už zhruba rok a půl, velká stavební show, jak ji před novináři nazval generální ředitel Vinci Constructions Martin Borovka, začne až v létě 2028.
Do té doby budou pokračovat přípravné práce. Ty mimo jiné v rozlehlém železničním uzlu zahrnují výstavbu objízdných kolejí u nákladového nádraží, přes které budou během přestavby osobního nádraží jezdit dálkové vlaky.
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Les návěstidel a stožárů jako na dlani. Nad českotřebovským uzlem se otevřela lávka
„Tento stavební postup bude velice náročný z hlediska nasazení kapacit zhotovitele i nás jako Správy železnic. Hlavní výluky nastanou v červnu 2028 a potrvají přesně rok. Dálkové vlaky budou v tu dobu zastavovat u dvou provizorních nástupišť, která budeme budovat v příštím roce, jakmile budeme mít hotový prodloužený podchod ke společnosti CZ LOKO. Osobní regionální vlaky budou po dobu jednoho roku z kapacitních důvodů nahrazeny autobusy,“ řekl Jiří Vencl, náměstek Správy železnic pro stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.
Po dokončení přestavby budou cestující využívat zcela nová nástupiště s bezbariérovým přístupem a výtahy. Od června je již otevřena lávka vedoucí do průmyslové zóny v Semanínské ulici. „Ke konci tohoto roku předpokládáme, že zprovozníme výtahy na nové lávce, konkrétně to bude 19. prosince,“ informoval Vencl.
Jeden z nejvytíženějších železničních uzlů v Česku je dnes na hranici životnosti. V rámci modernizace se vymění 72 kilometrů kolejí a 173 výhybek a obnoví se desítky kilometrů trakčního vedení. Rychlost vlaků při průjezdu stanicí se zvýší ze 60 na 80 kilometrů za hodinu.
Koordinovat přestavbu tak rozsáhlého uzlu za plného provozu je složité také z hlediska bezpečnosti. Když v pondělí strojvedoucí nákladního vlaku na železniční odbočce Zádulka v České Třebové projel návěstidlo, zastavil vlak systém ETCS. Ten spolu s dalšími zabezpečovacími prvky umístěnými ve speciálních kontejnerech dohlíží na provoz v celém uzlu.
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Dva měsíce skluz. Modernizaci železnice v České Třebové komplikuje podloží
„Původní reléové zabezpečovací zařízení na stavědle číslo 19 je již vyřazeno z provozu. Je nahrazeno provizorním zabezpečovacím zařízením, které je umístěno v převozních kontejnerech. Nové zařízení s novým velínem pro dispečery bude instalováno v nově postavených objektech,“ řekl hlavní stavbyvedoucí společnosti Eurovia Martin Vrašťák.
Železničáře při zakládání mostu potrápily také geologické podmínky u odbočky Les. Konečný termín modernizace to však podle zhotovitele neohrozí.
„Je zde poměrně komplikované podloží. Střídají se tady vrstvy jílů a štěrkopísků. Může se stát, že narazíme na něco, co není úplně pokryté geologickým průzkumem, a pak musíme pružně reagovat úpravou projektu. Co se týče konkrétního mostu, vše se podařilo vyřešit a celkový harmonogram stavby nám to nenabouralo,“ dodal Vrašťák.
Dělníci také kromě nového trakčního vedení začali na průtahu městem zakládat nové protihlukové stěny o celkové délce zhruba jednoho kilometru. Kromě nich se počítá s instalací pryžových bokovnic na kolejnice, které ztlumí hluk a vibrace z projíždějících vagonů.
Železniční uzel Česká Třebová prošel modernizací naposledy v 50. letech. Dnes jde v Česku o největší stavbu tohoto druhu.