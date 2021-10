Po kolejích přijel most, nad koridorem po něm budou jezdit vlaky na Chrudim

Už ve čtvrtek byli mnozí řidiči u nadjezdu u Parama svědky neobvyklého transportu 45 metrů dlouhé konstrukce. Železničáři ji krokem převáželi za lokomotivou k mostnímu otvoru na speciálním podvozku z pardubického letiště, kam vede železniční vlečka.

Most totiž dělníci z prostorových a manipulačních důvodů montovali několik měsíců na letišti. A využili k tomu právě i vlečku. Protože je málo využívaná, bylo možné svařovat konstrukci přímo na koleji, po které se následně převážela.

„Konstrukce se vyráběla v našem závodě v Záboří nad Labem, odkud byla transportována na pardubické letiště, kde prošla finálními úpravami,“ uvedla na sociálních sítí stavební firma Chládek a Tintěra.



Stavaři teď budou nasouvat most nad koridorovou trať, kde ho následně usadí.

„Po dopravení mostu na mostní předpolí bude následovat osazení na dráhy a nejprve příčný přesun a poté podélný výsuv přes koridorovou trať a na závěr jeho uložení na ložiska. Tento pečlivě naplánovaný proces je naplánovaný na několik dní,“ řekla mluvčí společnosti Eurovia CS Iveta Štočková.

Budovaný most Jednokolejný železniční most o jednom poli je tvořen dvěma hlavními ocelovými příhradovými nosníky s dolní ortotropní mostovkou. Délka ocelové konstrukce mostu je 45 metrů, šířka včetně lávky je 8,7 metrů, výška 5,3 metrů. Hmotnost ocelové konstrukce je 240 tun.

Modernizace železničního uzlu v Pardubicích zahrnuje rekonstrukci železniční stanice Pardubice, včetně napojení na stávající traťové úseky. Modernizován bude železniční svršek a spodek, stávající nástupiště včetně výstavby nového ostrovního nástupiště v liché části kolejiště, a k němu budou prodlouženy oba podchody pro cestující.



Rekonstrukcí projde i sedm mostních objektů, zabezpečovací a sdělovací zařízení trakčního vedení a silnoproudé technologie.

Zcela nový železniční most vznikne v Pardubicích ještě jeden. Nedaleko prvního přemostění v souvislosti s budováním dvoukolejky z Pardubic do Stéblové začnou dělníci montovat dvoukolejný most, který do dvou let nahradí jednokolejný most přes Labe. V provozu by měl být nejpozději za dva roky.