Aktivisté dál bojují za záchranu javoru u nádraží, zlobí se na politiky

Pardubická klasika. Lidem se nelíbí, že má padnout vzrostlý strom. Tentokrát jde o javor, který stojí před budovou pardubického nádraží. Ten má udělat místo pro vjezd do garáží, které plánuje stavět Správa železnic.

Ovšem zloba lidí míří jiným směrem. Na hlavy politiků z prvního pardubického obvodu a také magistrátu. „Radní Pardubic a městské části i investor Správa železnic by strašně rádi tento příběh vyprávěli tak, že pár ekologických šílenců brání neadekvátně jeden úplně obyčejný strom a o nic jiného vlastně nejde. Jenže to není pravda,“ uvedla Olga Kudrnová ze spolku Chráníme stromy.

Ostatně právě ona vystoupila na říjnovém zasedání pardubického zastupitelstva a pořádně na něm politikům vynadala. „Vadí nám, že Rada města nehraje s veřejností otevřenou hru,“ řekla mimo jiné.

Většina kritiky směřovala na hlavu náměstkyně primátora Jiřiny Klčové z hnutí ANO, které má na starosti životní prostředí. „Jedná se čistě o výkon státní správy, my jako politici do kauzy zasahovat nemůžeme. Navíc celá věc ještě není uzavřená. Řízení o kácení je momentálně zastavené, Správa železnic musí podat novou žádost,“ řekla Klčová.

Problém je v tom, že majitel budovy nádraží chce pod ním vybudovat parkoviště pro své potřeby. Má se do něj vejít zhruba 60 aut a jezdit se do něj bude pomocí výtahu. Ten má stát tak blízko javoru, že je velmi pravděpodobné, že by ho stavba zásadně poškodila.

Dá se proto čekat, že Správa železnic bude žádat o nové povolení kácet, byť aktivisté by rádi viděli jiný scénář. „Chtěli jsme, aby investor hledal jiné technické řešení, například vjezd do parkoviště z jiné strany budovy. Ostatně tak to schválili i radní. Jenže odbor majetku a investic, který s investorem podepisoval smlouvu, tuto podmínku do smlouvy nedal. A prošlo to. Zda to byl omyl a nepořádek, nebo něčí úmysl, samozřejmě nevíme,“ řekla Olga Kudrnová.

Tu také štve, že v první fázi vzdali podle ní politici válku o javor vlastně bez boje. Lépe řečeno bez požadavku na kompenzace. „Aby investor mohl parkoviště budovat, musí se do něj samozřejmě postavit vjezd. Ať už by tam strom byl, nebo nebyl, je nutné se ptát radních, proč s takovou stavbou na svém pozemku souhlasili, a nic za ni nechtěli. Dovedete si představit, že byste nechali svého souseda vybudovat trvalý vjezd do jeho garáže přes svoji zahradu, a nic za to nechtěli? “ ptala se zastupitelů Olga Kudrnová. Odpovědí jí bylo ticho.

Nicméně pravda je, že momentálně to vypadá, že pokud by jednou rozložitý javor k zemi skutečně šel, město by za to nějaké odškodné dostalo. Už o tom licitují zástupci prvního městského obvodu a Správy železnic.

„Rada městského obvodu se v tomto řízení vyjadřovala za vlastníka a vzhledem k tomu, že reálně hrozí, že v případě nepovolení kácení bude strom stejně zásadně poškozen při stavbě, ke které investor má stavební povolení, rozhodli jsme se k tomu přistoupit pragmaticky a podání našeho souhlasného stanoviska podmínit příspěvkem investora ve výši tří milionů korun,“ řekl pro Český rozhlas starosta prvního pardubického obvodu Filip Šťastný z ANO.

Peníze plánuje podle něj malá radnice použít na výsadbu zeleně. Podle starosty Šťastného má ale s navrhovanou částkou Správa železnic zatím problém. Mluvčí státní firmy Dušan Gavenda pak potvrdil jen to, že plánuje s obvodem dál jednat.

Zatím tedy konečný verdikt nepadl, nicméně je zjevné, že tlak lidí funguje. V minulosti členové spolku Chráníme stromy výrazně zasáhli do rekonstrukce Tyršových sadů, zatím úspěšně bojují za zachování velkého jasanu nedaleko hypermarketu Albert nebo je politici přizvali k projektu na oživení bývalého vojenského prostoru Červeňák.