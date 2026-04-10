Panorama Svitav od konce března doplnil čtyřicet metrů vysoký ocelový vysílač základnové stanice společnosti Cetin. Vysoká konstrukce vyrostla během jediného dne v ulici Bratří Čapků v sousedství tří osmiposchoďových panelových domů na sídlišti u vlakového nádraží.
„Vůbec se to sem nehodí. Nechápu, jak to tady mohl někdo povolit. Lidi řeší větrné elektrárny kdesi v polích, ale že jim vyroste mezi domy, navíc pár metrů od oken, taková hrůza, to nikomu nevadí,“ řekla kolemjdoucí žena. Další oslovení lidé umístění vysílače neřeší, je jim to, jak říkají, „jedno“.
V Pardubickém kraji pořád existují místa, ze kterých se lidé nedovolají
Vysílač, který zlepší pokrytí mobilním signálem společnostem O2 a T-Mobile, v dubnu 2024 povolil odbor výstavby svitavské radnice. „Základnová stanice je povolena jako dočasná stavba na žádost vlastníka pozemku, kterým je město Svitavy, po dobu osmi let. Může být však přeměněna na trvalou,“ řekl šéf stavebního úřadu Roman Poláček.
Dodal, že vzhledem k výšce stavby byl v územním a stavebním řízení stanoven širší okruh účastníků včetně vlastníků bytových domů. „Mohli se vyjádřit, ovšem žádné námitky nebyly vzneseny,“ řekl.
Jelikož šlo o bytové domy a účastníků bylo více než 30, písemnosti lze doručovat veřejnou vyhláškou, tzn. na úřední desku, kde si záměru nemusejí mnozí všimnout. Ani město, které je ze zákona účastníkem řízení, nevzneslo až na dočasnost stavby žádné další podmínky, které by měly vliv zejména na estetiku.
„Doba je taková, že všichni chtějí mít mobilní internet, všichni chtějí mít silný signál. Vysílač byl původně umístěn na starém teplárenském komíně. Byl však ve špatném technickém stavu a musel jít před několika lety dolů. Umístění vysílače na střechu by samozřejmě bylo vhodnější, ale vlastníci už dnes nejsou moc nakloněni pronajímat střechy paneláků k provozování mobilních vysílačů,“ uvedl starosta Svitav David Šimek.
Někteří lidé v posledních letech s rozvojem tzv. 5G sítí totiž podlehli obavám o své zdraví z elektromagnetického záření těchto vysílačů. Podle vědeckých studií a stanovisek zdravotnických organizací nemají 5G vysílače stejně jako jakýkoliv jiný zdroj elektromagnetického záření při dodržení hygienických limitů na lidské zdraví vliv. Obavy rozptýlil i Státní zdravotní ústav a veřejnost uklidňují i operátoři.
„Provoz základnových stanic v České republice podléhá přísným hygienickým limitům a celý projekt prošel přísným schvalovacím procesem. Mobilní sítě se po světě používají už několik desítek let a vliv na zdraví nebyl prokázán. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje vydala k projektu souhlasné stanovisko,“ uvedl mluvčí společnosti Cetin Ctibor Jappel.
Technici umístění vysílače na domě prověřovali
Z územního rozhodnutí vyplývá, že krajská hygiena před uvedením vysílače do provozu dala operátorovi podmínku v podobě měření v nejvyšším osmém podlaží bytového domu č. p. 13, kde musí doložit, že jsou splněny povolené hodnoty elektromagnetického pole. Mluvčí operátora potvrdil, že variantu umístění na jednom z domů technici opakovaně prověřovali.
„Opakovaným měřením v místě jsme ale zjistili, že žádný z objektů není pro zajištění kvalitního pokrytí zcela vhodný. Proto jsme v zvolili investičně dražší řešení, které zajistí místním obyvatelům špičkové pokrytí – vybudování nové věže stojící na místě původního komína. Díky tomu jsou antény ve srovnatelné výšce jako dříve,“ dodal mluvčí společnosti Cetin. Ve Svitavách nejde o první vysokou věž uprostřed zástavby. Po demolici bývalé Tabačky vyrostla příhradová ocelová konstrukce v Chelčického ulici.
Od loňského července začala platit novela zákona o elektronických komunikacích, která operátorům usnadňuje výstavbu mobilních vysílačů. U staveb základnových stanic do výšky 50 metrů se již nemusí posuzovat krajinný ráz.