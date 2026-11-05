Osm na jednoho. Mladíci napadli chlapce v centru Pardubic, řeší to policie

Přesila několika mladíků proti jedinému chlapci. Tak vypadá násilné napadení z konce října zachycené na videu z centra Pardubic. Záběry ukazují, jak se útočníci společně pouštějí do napadeného a zasazují mu rány pěstmi i kopance.
Případem se od minulého týdne zabývají policisté, kteří se snaží objasnit průběh celého incidentu a zjistit totožnost všech zúčastněných.
„Incident se stal sedmadvacátého října kolem půl desáté večer. Ne všichni aktéři jsou zatím ztotožněni, ti, které se nám již podařilo ztotožnit, jsou mladší osmnácti let. Veškeré okolnosti případu nadále šetříme,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.
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Vyšetřování je podle policie stále na začátku a případ zůstává otevřený. Bližší podrobnosti proto zatím není možné zveřejnit. Policisté nadále prověřují okolnosti, za kterých k napadení došlo.
Policie zároveň zdůrazňuje, že v Pardubicích podobné násilné jednání není podle jejích poznatků v posledním období běžným jevem. Podle policejní mluvčí Dity Holečkové se jedná o ojedinělou událost.