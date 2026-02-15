Show, skauti i budoucí hvězdy NBA. Aréna uvidí adepty mistrovství světa juniorů

Milan Zlinský
  8:13
V červnu příštího roku se v Pardubicích bude konat ostře sledované mistrovství světa basketbalistů do 19 let. Z globálního hlediska Pardubice větší sportovní akci ještě neviděly.
Třeba šampionát hokejistů do 20 let, který se v tomto století konal v aréně dvakrát, byl proti tomuto turnaji dýchánek několika týmů o putovní pohár starosty města.

Příští rok totiž Pardubice přivítají juniorské MS v basketbale, na které dorazí budoucí hvězdy NBA. „Kvůli tomu do města dorazí i skauti nejlepších týmů světa. Jedná se o naprosto mimořádnou akci. Jsme moc rádi, že se nám podařilo tak významný turnaj do Pardubic dostat,“ řekl šéf basketbalového klubu BK Kvis Pardubice Pavel Stara, který se na pořádání bude podílet.

Že jeho slova nejsou ani trochu přepálená, dokazuje pohled do historie. Když se stejná akce konala v Česku naposledy, fanoušci v pražských halách mohli vidět desítky borců, kteří si později zahráli nejlepší ligu světa. Asi nikoho nepřekvapí, že tehdy vyhrál výběr USA, který se opíral třeba o Aarona Gordona, jenž letos hraje za Denver Nuggets, nebo Marcuse Smarta. Ten nyní nastupuje po boku LeBrona Jamese za slavné Los Angeles Lakers. Ovšem téměř všichni členové tehdejšího kádru si NBA zahráli.

Před 13 lety se na turnaji v Česku představil i Nikola Jokič

Druzí v roce 2013 skončili Srbové, které táhl tehdy hubený pivot se sedmičkou na zádech Nikola Jokič. Ten později v dresu Denveru dokázal zámořskou ligu vyhrát a navíc byl třikrát vyhlášen nejlepším hráčem sezony. „Fanoušci zaručeně budou mít možnost sledovat borce, které pak budou pravidelně vídat v dresech týmů NBA,“ řekl Stara.

Ovšem než se naděje druhého nejpopulárnějšího sportu planety dostanou na palubovku, čeká pořadatelský tým hodně práce. Politici například doufají, že do té doby bude mít město víc ubytovacích kapacit a dostatek hracích ploch, aby velkou akci se stovkami hráčů a tisícovkami návštěvníků dobře zvládlo. „Do příštího roku by měl být dokončen třeba hotel Epiq, který investor staví na Masarykově náměstí,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.

Navíc je v plánu kontejnerový hotel u mezinárodního letiště. Ten by díky unikátní konstrukci mohl vyrůst velmi rychle. „Pokud investor dostane stavební povolení, práce potom budou rychlé. Byli jsme se podívat na kontejnerový hotel u letiště v Letňanech, trvalo jim to tři měsíce. Čekají na výsledky územní studie, kterou zpracováváme, realizačně budou rychlí,“ řekl náměstek primátora René Živný zvolený za Společně pro Pardubice.

Závěrečný útok nevyšel. Basketbalisté zdolali Bosnu, chtěli ale víc

Všem je jasné, že jenom pardubické kapacity ubytování na turnaj stačit stejně nebudou. Hosty tak pojmou i hotely v okolí, například golf resort Dříteč či v Hradci Králové. Naopak s halami by být problém neměl. „Mistrovství se bude hrát v enteria areně ve velké hale, zapojí se i malá hala. Hrát se bude také na Dašické ulici a na Dukle, kde právě teď probíhá modernizace basketbalové haly,“ řekl Rychtecký.

Zástupci radnice očekávají velkou návštěvnost. Když se v Pardubicích před lety konalo mistrovství světa v basketbalu do 16 let, chodilo na zápasy českého týmu až 5 tisíc lidí. „Rádi bychom do akce zapojili i školy,“ uvedl Rychtecký.

Pořadatelem mistrovství je Česká basketbalová federace. Město však bude na přípravách úzce spolupracovat. „Jsme připraveni jim dát zázemí v aréně. Rozvojový fond se na to chystá, pořídí nové časomíry splňující přísné parametry. I z rozpočtu města jsme schopni akci podpořit, má multiplikační efekty, přinese daňové příjmy. Týmy tady budou spát, a to nejenom devět dní turnaje, budou tady delší dobu a připravovat se na zápasy,“ dodal náměstek Rychtecký.

