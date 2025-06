Oslavy 70 let Beksy začínají. A pardubický klub chrlí novinky

Je to vlastně jen chvíli, co hokejové Dynamo slavilo stoleté výročí, a brzy bude na řadě se svým kulatým jubileem také pardubický basketbalový klub - 70 let Beksy vychází na rok 2026. Sezona ovšem...