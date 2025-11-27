Oslava Mikuláše na kolejích. Parní krásky doprovodí speciální historické vlaky

Mikulášské vlaky vyjedou hned na třech trasách zároveň. V sobotu si zájemci musejí promyslet, zda jim bude stačit krátké svezení, nebo si budou chtít užít s pekelníky celodenní jízdu.
Chornický železniční klub totiž už po několikáté připravil tradiční Mikulášskou jízdu zvláštního vlaku vedeného parní lokomotivou Němka 555.0153 z roku 1944. Na celodenní štaci bude historickými vozy provázet Mikuláš s čertem, kteří hodným dětem nadělí malý dárek a zlobivým uhlí z lokomotivy.
Kam vyjedou parní vlaky s Mikulášem
„Parní vlak pojede po okružní trase z Ústí nad Orlicí přes Českou Třebovou, Svitavy, Letovice, Skalici nad Svitavou, Boskovice, Chornice, Moravskou Třebovou, Mladějov na Moravě, Českou Třebovou a svoji 147 kilometrů dlouhou jízdu ukončí v Ústí nad Orlicí,“ sdělil jednatel spolku Marek Říha.
Historická souprava, jejíž součástí bude i bufetový vůz, z Ústí nad Orlicí vyjede v 9:10 a zpět se vrátí v 17:40. V opačném směru na trase Česká Třebová – Chornice – Skalice nad Svitavou – Česká Třebová bude vypraven zvláštní motorový vlak vedený historickou motorovou lokomotivou Hektor T 435.0539. Celodenní jízdenka platná ve všech vlacích vyjde na 800, poloviční na 400 korun.
Ve stejný den další mikulášská družina vyrazí zkontrolovat děti mezi Choceň a Vysoké Mýto, kde bude mikulášský vlak zdobit lokomotiva Rosnička 464.202 ze sbírek Národního technického muzea. Parní vlak uskuteční tři jízdy oběma směry. Z Chocně odjíždí v 8:50, 10:50 a 13:50. Na zpáteční cestu se z Vysokého Mýta vydá v 9:43, 11:43 a ve 14:43.
V prodeji jsou pouze jednosměrné jízdenky bez ohledu na místo nástupu a výstupu. Dospělí cestující za ni zaplatí 120 korun, pro děti od 6 do 15 let se prodávají jízdenky za 60 korun. V Chocni bude ve výpravní budově po celý den otevřeno Muzeum TT modelů.
Kdo nestihne družinu v sobotu, stejný mikulášský parní vlak s bufetovým vozem a drobnými dárky pro děti vyrazí i první adventní neděli na trasu z Letohradu do Dolní Lipky.
Právě v Letohradu trvá tradice mikulášských jízd nejdéle. První oslava Mikuláše na kolejích se zde uskutečnila už v roce 1989.
Na svoji cestu z Letohradu v 10:22 a po zastávkách v Jablonném nad Orlicí a Lichkově historická souprava přijede do Dolní Lipky v 11:10. Po dobrání vody do lokomotivy vyjede na zpáteční cestu v 11:43.
4. prosince 2017