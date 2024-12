Mikrobus na zavolání na Svitavsku zklamal, kraj hledá vhodnější lokalitu

Moravská Třebová zkouší „městský taxík“ Mikrobusový taxík na zavolání zavedla Moravská Třebová, kde v půlce září začal zkušební půlroční provoz. Například poslední listopadový týden si lidé přes chytrou aplikaci v telefonu objednali denně v průměru 15 jízd. Podle místostarosty Václava Dokoupila mikrobus odvezl za den zhruba 30 lidí. „Odpovídá to predikcím společnosti Citya, která dodala softwarové řešení. Pořád pokračujeme s osvětovou kampaní. Stále je spousta lidí, kteří službu nezkusili nebo o ní nevědí,“ řekl místostarosta Moravské Třebové Václav Dokoupil. Službu využívají hlavně obyvatelé okrajových částí města Sušice a Boršov, kam nezajíždí tolik běžné autobusové linky jako do jiných částí města. Naopak služba prakticky nefunguje v okolních obcích Útěchov, Linhartice, kde v průměru jezdí sotva jednotlivci. „To bude první, co budeme vyhodnocovat. Jestli tam budeme pokračovat, nebo ne. My jsme se se starosty dohodli, že pilotní šestiměsíční období bude zatěžkávací zkouška a nebudeme po nich nic chtít,“ řekl Dokoupil. Je podle něj i na starostech obcí, aby službu více mezi svými lidmi propagovali. Pokud v tom nebudou vidět smysl, s velkou pravděpodobností tam provoz přestane. O službu má naopak eminentní zájem třeba obec Kunčina. Celkové roční rozpočtové náklady jsou odhadované na 1,5 milionu korun. Citya poskytuje software a technickou podporu s call centrem, autobus provozuje společnost Busline. Přesný počet jízd a cestujících včetně vyčíslení výše jízdného, které bude příjmem města, město vyhodnotí v půlce března.