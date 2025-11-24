Podpora ruské agrese. Za předvádění mikiny se „Z“ dostal bývalý politik trest

  16:07
Pavla Křivku v pondělí Okresní soud v Pardubicích vyměřil šest měsíců vězení s podmíněným odkladem na dva roky. Bývalý politik minulý rok v dubnu chodil po pardubické třídě Míru v černé mikině s velkým bílým písmenem Z na hrudi a menším ruským nápisem Za pobědu (Za vítězství) v azbuce. Rozsudek není pravomocný, Křivkův obhájce se proti němu na místě odvolal.
Bývalý politik Pavel Křivka si takto vykračoval po třídě Míru v Pardubicích | foto: Tomáš Vlach

Podle obžaloby Křivka svým chováním vyjadřoval podporu ozbrojeného útoku Ruska na Ukrajinu a veřejně tak schvaloval zločin proti míru, čímž se provinil popíráním, zpochybňováním, schvalováním a ospravedlňováním genocidy.

Státní zástupkyně Adéla Rosůlek míní, že Křivka nosil mikinu záměrně jako „oděv válečného štváče“. Pokoušel se tak iniciovat nenávist vůči Ukrajině a Ukrajincům. Podle předložených důkazů ve formě textů v novinách a na internetových webech Křivka v minulosti tvrdil, že Ukrajina je nacionalistická a že zánik tohoto státu by byl pro jeho obyvatele tím nejlepším. Podobně dříve obhajoval anexi Krymu Ruskem nebo tvrdil, že Tibet vždy patřil Číně.

Křivka se z dnešního jednání omluvil. Jeho obhájce Alexandr Horký se snažil soud přesvědčit o tom, že vlastnictví takového kusu oděvu není trestným činem a nosit oblečení, které se mu líbí, není v rozporu se zákony. Ani symbol Z, kterým mnozí lidé v Rusku začali po napadení Ukrajiny dávat najevo podporu ruským silám, podle něj není zakázaný. Křivka pro IDNES.cz také vloni řekl, že jej mrzí, že mu včas nepřišlo tričko se Stalinem, které chtěl také.

Podle soudce šlo o jasný úmysl

Předseda senátu Robert Vršanský se přiklonil k verzi obžaloby. Podle předložených důkazů jsou Křivkovy postoje známé, přejímá rétoriku Ruska a jeho politická angažovanost je zřejmá.

„Koupit si tu mikinu není trestné a není mu to ani kladeno za vinu, ale za vinu je mu kladeno to, co s tou mikinou dělá,“ řekl Vršanský. Podle něj je Křivka inteligentní člověk, velmi dobře ví, co dělá, a v problematice se orientuje. Jeho úmyslem ale bylo s pomocí tohoto oděvu veřejně schvalovat zločin agrese proti míru.

Pavel Křivka byl v 80. letech minulého století odsouzen za pobuřování a podvracení republiky. Kvůli politické parodii Rybovy České mše vánoční, která zesměšňovala generálního tajemníka sovětské komunistické strany Leonida Brežněva a další komunistické funkcionáře, si odseděl dva a půl roku vězení. Veřejně také kritizoval formálnost tehdejší ochrany přírody.

Za „Z“ na mikině půjde expolitik k soudu. Ale na lavici obžalovaných si nesednu, říká

Křivka v minulosti vedl krajskou kandidátku Zelených. Později podporoval Demokratickou stranu zelených nebo kandidoval do Poslanecké sněmovny za volební blok Hlavu vzhůru Jany Bobošíkové. V roce 2017 se objevil v řadách Strany práv občanů Zemanovci, o čtyři roky později neúspěšně kandidoval za Alianci národních sil.

