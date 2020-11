Uprchlíci z vlaku chtějí odškodnění 180 tisíc, policie podle soudu chybovala

Nejvyšší správní soud totiž zrušil rozhodnutí cizinecké policie, na jehož základě byli umístěni v uprchlickém táboře. Žádost o odškodnění podala Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), která oba muže zastupuje.

„Prostřednictvím předmětných žádostí je požadována finanční satisfakce ve výši 180 tisíc korun pro každého ze žadatelů a současně poskytnutí omluvy,“ uvedla Hana Malá z tiskového odboru ministerstva vnitra.

Organizace pro pomoc uprchlíkům to nekomentovala. „Nebudu se k tomu vůbec vyjadřovat,“ uvedla Petra Sedláčková z OPU.

Pětici mladých Afghánců zadržela cizinecká policie na autobusové zastávce v Ústí nad Orlicí 13. ledna. Neměli doklady a tvrdili, že jim je sedmnáct. Podle svého líčení strávili rok a půl na cestě z Afghánistánu přes Pákistán, Irán, Turecko, Řecko, Severní Makedonii a Srbsko, odkud se dostali nákladním vlakem až do Česka.

„Nechci, aby moji žádost o azyl posuzovala Česká republika, cílem mojí cesty je Německo. Chci požádat, abych byl co nejdříve propuštěn, abych se dostal do cílové země, do Německa,“ uvedl při výslechu jeden z uprchlíků.

Případ může skončit tím, že český stát bude uprchlíkům platit. To proto, že policejní rozhodnutí o zajištění mužů při důkladném posuzování justicí neobstálo.

Policie poslala muže do zařízení pro cizince v Bálkové, ale také si okamžitě nechala ověřit jejich věk. Na základě rentgenových snímků se ukázalo, že jsou podstatně starší, než tvrdili.

Testy prokázaly, že uprchlíci o věku nemluvili pravdu

Organizace pro pomoc uprchlíkům výsledky testů zpochybnila a žalovala policii za to, že přemístila cizince do zařízení pro dospělé.

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové se za rozhodnutí policie letos v únoru ve všech pěti případech postavila.

„Podle výsledků analýzy rentgenových snímků zápěstí levé ruky a distálního předloktí se jedná o dospělou osobu s věkem minimálně 27 let,“ řekl o jednom z uprchlíků soudce krajského soudu Aleš Korejtko.

Spor ale pokračoval dál. Organizace podala kasační stížnost a byla ve všech pěti případech úspěšná. Nejvyšší správní soud zrušil zajišťovací rozhodnutí policie i verdikty krajského soudu.

Policie si sice nechala rychle prověřit skutečné stáří zadržených mužů, ale současně rozhodla o jejich zajištění na devadesát dní. To podle Nejvyššího správního soudu byla chyba.

Zajištění nezletilých cizinců nebo těch, kteří to o sobě prohlašují, musí být podle soudců jen předběžné do doby, než se potvrdí nebo vyvrátí pochybnosti o jejich věku.

Zajištění mělo být v řádu dnů, rozhodl soud

„Tomu musí odpovídat policií stanovená doba zajištění, která by se měla pohybovat v řádu jednotek dnů, nikoli týdnů či měsíců,“ uvedl v jednom ze svých rozhodnutí z letošního července Nejvyšší správní soud. Policie měla poté, co po 12 dnech získala výsledky vyšetření, vydat na jeho základě nové rozhodnutí o zajištění.

„Nejvyšší správní soud si je vědom toho, že proces posuzování věku není jednoduchý, nicméně zájem na získání výsledku je zde zcela zásadní,“ uvádí se v jednom z rozsudků.

Afghánci po propuštění ze zařízení pro uprchlíky z Česka pravděpodobně odešli. Agentuře ČTK to letos v červenci řekla Petra Sedláčková z OPU. „Pětice Afghánců se zřejmě rozhodla pokračovat na své cestě za příbuzným, ztratili jsme s nimi kontakt,“ uvedla tehdy Sedláčková.

Ministerstvo vnitra o odškodnění dosud nerozhodlo. „Ministerstvo vnitra takto uplatněné nároky standardně v zákonné lhůtě posoudí a označenou zastupující organizaci o vypořádání žádostí vyrozumí,“ uvedla Hana Malá z ministerstva vnitra.

Pokud ministerstvo žádosti obou uprchlíků odmítne, může o odškodnění nakonec rozhodnout soud.