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Obtěžování v pardubické MHD nahlásily další ženy. Policie vytipovala podezřelého

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  14:48
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Případ údajného obtěžování žen v pardubické městské hromadné dopravě má další vývoj. Po jeho medializaci se totiž na policii začaly obracet další ženy, které se s nevhodným chováním muže ve vozech setkaly. Policie již zahájila úkony trestního řízení, další oznámení aktivně prověřuje a vytipovala podezřelého.

Na případy obtěžování cestujících ve vozech pardubické MHD, který nyní policie prověřuje, upozornila redakce iDNES.cz minulou středu. Od té doby došlo k výraznému posunu. Právě medializace podle policie přiměla další ženy, aby se ozvaly se svou zkušeností.

„Během června jsme přijali dvě oznámení od žen, kdy jedna z žen uvedla, že ve chvíli, kdy na muže promluvila, on si hned odsedl a na nejbližší zastávce vystoupil. Po zveřejnění případu se policii ozvaly další ženy. Tato oznámení aktuálně prověřujeme,“ řekla policejní mluvčí Dita Holečková.

Zároveň také potvrdila, že se policii podařilo vytipovat možného pachatele. „Jedná se o muže, který není policii neznámý. Byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví,“ uvedla Holečková. S ohledem na probíhající vyšetřování však odmítla sdělit bližší informace k jeho totožnosti i možné trestní minulosti.

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Případ vzbudil mezi lidmi značnou pozornost. Řada žen po zveřejnění prvních informací popsala na sociální síti vlastní nepříjemné zkušenosti s mužem, který si v autobusech či trolejbusech sedal těsně vedle nich, navazoval nevyžádaný kontakt a svým chováním v nich vyvolával obavy.

„Taky se mi stalo, dostal okamžitě loket do žeber, plnou parou, načež ihned vystoupil,“ napsala pod příspěvek na facebookové stránce Pardubice iDNES.cz jedna z uživatelek.

„Já ho taky zažila. Byl celkem narvanej bus. Byla jsem z toho tak v šoku, že jsem ho akorát byla schopná poslat do p*** a vystoupit na nejbližší zastávce,“ přidala se další žena.

Policie nyní prověřuje, zda spolu jednotlivá oznámení souvisejí a zda je má skutečně na svědomí jeden člověk. Kriminalisté zároveň vyzývají všechny ženy, které mají s podobným jednáním zkušenost a dosud se neobrátily na policii, aby tak učinily.

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Obtěžování v pardubické MHD nahlásily další ženy. Policie vytipovala podezřelého

ilustrační snímek

Případ údajného obtěžování žen v pardubické městské hromadné dopravě má další vývoj. Po jeho medializaci se totiž na policii začaly obracet další ženy, které se s nevhodným chováním muže ve vozech...

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