Je to zhruba deset let, co slavnostně skončila oprava tehdy velmi nedůstojné třídy Míry. Hlavní pardubická ulice od té doby určitě vypadá lépe. Leč k ideálu má stále hodně daleko.
Už roky se ukazuje, že řada odborníků měla pravdu, že nebyl právě dobrý nápad dávat na bulvár dlaždice. Ty se postupem času začaly hromadně lámat a uštipovat. První městský obvod je nestačí vyměňovat a opravovat.
„Pohled na stav dlažby na třídě Míru je tristní. Jedna díra vedle druhé. Pro cyklisty je to už vyloženě nebezpečné,“ stěžoval si opakovaně na jednání zastupitelstva Petr Klimpl z ODS.
Na jeho poslední výtky už reagoval mírně podrážděně starosta první městské části Filip Šťastný z ANO. „Takto to nemá cenu. Buď mi pošlete fotky těch děr nebo mi zavolejte a potkáme se tam a vy mi ta nejhorší místa ukážete. Snažíme se to opravovat, ale je to náročné,“ řekl na posledním jednání městského parlamentu starosta.
Není tak divu, že vedení magistrátu už řeklo dost a chystá kompletní opravu ulice. A když už se bude do dlažby sahat, politici si řekli, že by z ní mohli rovnou vytáhnout i poměrně nevzhledné sloupy trakčního vedení pro trolejbusy.
„Zvažujeme velkou opravu třídy včetně vyndání trolejového vedení. Můžeme tam dát lepší a hezčí sloupy, nebo vůbec žádné. Už jsme se dohodli, že generální opravu ulice bychom s tímto spojili,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Jan Hrabal z ANO.
Nevýhoda úplného zrušení? Doprava
Nyní tak tedy hlavně záleží na tom, jaké řešení budou radní preferovat. Verdikt by měl padnout relativně brzy. „O zrušení, nebo zachování provozu trolejbusů na třídě Míru v Pardubicích město rozhodne nejspíš do konce roku,“ potvrdil ČTK primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO.
Trolejbusy po třídě Míru nejezdí už od konce roku 2023 právě kvůli poničené dlažbě. Těžké stroje i při minimální rychlosti dlaždice ze země doslova rvaly a ty se jedna o druhou ničily. Jenže bulvár dál slouží jako záložní trasa pro MHD v případě dopravních komplikací v jiných částech města. Navíc vedení napájí zbytek soustavy.
Není tak překvapivé, že šéf pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán se za úplnou likvidaci sloupů na třídě Míru úplně nepere. Zatím je podle něj ve hře více variant.
„V září jsme pro radnici zpracovali varianty dalšího postupu. Jedna počítá se zachováním sloupů trolejového vedení, druhá navrhuje estetičtější sloupy, secesní či moderní. Nebo je varianta, že to celé dáme pryč. Pak se bavíme o tom, že sloupy nebudou od Grandu po lékárnu a bude v této části čistá pěší zóna. Nebo půjdou sloupy pryč kompletně od McDonaldu ke Grandu včetně Sladkovského ulice,“ řekl Tomáš Pelikán.
Technicky řešitelné jsou podle něj všechny varianty. Kompletní zrušení provozu MHD na třídě Míru ale považuje za nevýhodné, protože může sloužit jako náhradní trasa, když bude zavřená Sukova třída. „A nebo prohrajeme a bude to čistá pěší zóna bez trakčních sloupů. Zůstanou jen sloupy veřejného osvětlení,“ řekl Pelikán.
Pardubická třída Míru znovu v rekonstrukci. Zmizí trolejbusy, přibude zeleň
Generální oprava městského bulváru skončila v roce 2014. Záhy se ukázalo, že žulová dlažba se špiní od mastnoty a nejde vyčistit. Začala se také viklat a lámat. Dva úseky radnice opravila v letech 2022 a 2023, zbývá dokončit část směrem k Zelené bráně. Město hledá varianty, jestli bude postupovat stejně jako v předchozích dvou etapách.