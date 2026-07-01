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Muž osahává ženy a dívky v pardubické MHD, ruce při tom zkouší maskovat

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  15:07
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Případem nevhodného chování muže k ženám ve vozech pardubické městské hromadné dopravy se zabývají policisté. Podle informací iDNES.cz si muž cíleně přisedává k samostatně cestujícím ženám a dívkám, které potom osahává. Svoje nenechavé ruce maskuje batohem. Policie vyzývá případné další poškozené i svědky, aby se přihlásili.

Muž si vybírá cestující všech věkových kategorií. Přisedne si vedle ženy nebo dívky, která sedí u okénka na dvojsedačce a začne ji osahávat. Pokud se žena brání nebo na jeho jednání hlasitě upozorní, chlípník na nejbližší zastávce z autobusu nebo trolejbusu vystoupí.

„Může mu být zhruba mezi třiceti až čtyřiceti lety. Nenápadně si na klín položí svůj batoh, asi aby to nebylo tak podezřelé a rukou začne osahávat různě po těle,“ popsal redakci iDNES.cz důvěryhodný zdroj, který si přeje zůstat v anonymitě.

Poškozených žen může být více

Jednání neznámého muže cestující zaznamenali při jízdě ze zastávky Krajský úřad, Náměstí Republiky a na Masarykově náměstí. Tam po důrazném upozornění na nevhodnost svého chování vystoupil. Zda na této trase ženy obtěžuje opakovaně však policie zatím nepotvrdila. Poškozených může být více.

„V měsíci červnu evidujeme doposud dva případy podezření na nevhodné chování muže vůči ženám v hromadné dopravě. Žádáme proto osoby, které v poslední době zaznamenaly v MHD krajně nepříjemné chování cizího cestujícího muže, ať nám to oznámí na kterémkoliv obvodním oddělení nebo na linku 158,“ vyzvala policejní mluvčí Dita Holečková.

Chlípníka v MHD odhalila městská policistka, osahával ji dvakrát

Policisté zároveň doporučují všem cestujícím, aby věnovali pozornost svému okolí. Nabádají je, aby při jakémkoliv nevhodném chování dali jasně najevo nesouhlas, přesunuli se na bezpečnější místo a požádali o pomoc ostatní cestující nebo řidiče. V případě ohrožení je důležité neprodleně kontaktovat linku 158.

Celá situace svým charakterem připomíná případ muže, který si v září 2020 za terč svého nevhodného chování v MHD shodou okolností vybral strážnici městské policie, která tehdy zalarmovala své kolegy. Díky jejich pohotové reakci se útočníka podařilo dopadnout.

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Muž osahává ženy a dívky v pardubické MHD, ruce při tom zkouší maskovat

ilustrační snímek

Případem nevhodného chování muže k ženám ve vozech pardubické městské hromadné dopravy se zabývají policisté. Podle informací iDNES.cz si muž cíleně přisedává k samostatně cestujícím ženám a dívkám,...

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