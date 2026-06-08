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Zrušení městských obvodů? Politici velké změny při správě Pardubic tvrdě odmítli

Milan Zlinský
  16:34
Zrušení městských obvodů a snížení počtu zastupitelů. Takové body měli na stole pardubičtí zastupitelé. Oba ale jasně zamítli.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ano, byla to ze strany opozičního zastupitele Filipa Sedláka hlavně předvolební show. Na druhou stranu návrhy lídra uskupení Naše Pardubice jako obvykle zvedly v sále emoce a donutily politiky debatovat o věcech, které jsou jim nepříjemné.

Zastupitel Filip Sedlák totiž nechal hlasovat o tom, že se zruší městské obvody, a také, že se sníží počet zastupitelů města. Dnes jich je 39. „V Hradci Králové vše funguje bez obvodů a také s méně zastupiteli. Pokud se vydáme jejich cestou, ušetříme za jediné volební období 100 milionů korun,“ uvedl Sedlák, který už dopředu musel vědět, že jeho návrhy podporu nezískají.

A to i přesto, že v režimu off record vlastně všichni vrcholní politici města, kromě těch, co mají placený úvazek na malých radnicích, řeknou, že obvody jsou drahá zbytečnost. „Myslel jsem, že tento materiál předloží sama rada města. Návrh podpoříme, systém s obvody je drahý a nefunkční,“ uvedl zastupitel za TOP 09 Martin Slezák.

U lidí zrušení obvodů zvítězilo

Podobných hlasů z opozice zaznívalo více. Řadě politiků vadí třeba to, že malé radnice jsou na tom ekonomicky mnohem lépe než ta velká. „Na účtech obvodů leželo před pár roky 400 milionů, magistrát se přitom zadlužuje. Navíc z té částky hodně ukrojila inflace. To vše nedává logiku a musíme chtít to změnit,“ řekl další zastupitel za TOP 09 Ondřej Müller.

Ten podle svých slov nedávno dělal průzkum na třídě Míru mezi lidmi, kterých se ptal, zda jsou pro městské obvody. „Jasně vyhrálo zrušení obvodů. Proti byly jen paní z Polabin, protože jim tam pan starosta prý přeje k narozeninám. Každý druhý vůbec nevěděl, z jakého je obvodu, protože lidé na malou radnici vůbec nechodí,“ dodal Ondřej Müller.

Z koaličních lavic bylo k tématu pochopitelně ticho. A když se někdo náhodou ozval, bylo to logicky na podporu obvodů. Ostatně v radě města také několik starostů sedí. „Koukněte se na okrajové části Hradce Králové, na sídliště. To je katastrofa, rozbité chodníky, ulámané značky, to se nedá s Pardubicemi vůbec srovnat. Obvody mají smysl,“ uvedla zastupitelka za ANO Adéla Zdráhalová.

Současný model není správný, míní Haas

Nicméně je jasné, že v příštím volebním období bude tlak na to, aby se do drahého a kostrbatého systému sáhlo. Ostatně to samé radí politikům studie vypracovaná Univerzitou Pardubice.

„Současný model správy města není správný, ale město bez obvodů také není dobře. Problém Pardubic je počet jejich obvodů, jejich geografické nelogické členění, počet starostů, počet místostarostů, tajemníků a jejich odměny. Bohužel tady dlouhodobě chybí chuť vedení radnice sáhnout do statutu města,“ uvedl zastupitel a poslanec za ODS Karel Haas.

Ten však podobně jako ostatní sepsul Filipa Sedláka za shánění levných politických bodů. Podle místopředsedy ODS se podobné návrhy musí daleko lépe připravit. „Nemůžeme tak zásadní věci měnit zprávou, která má 8 řádků. Je to populistický návrh, který není odpracovaný. Není to důstojné,“ řekl Haas.

Pojďme konečně osekat městské obvody, opakují politici. Ukazuje to i analýza

Filip Sedlák také chtěl, aby město mělo méně zastupitelů. Počet 39 se mu zdá moc. Debata se však ubírala spíše v komickém duchu. „Zvážím, jestli nepodpořím číslo 37, jako mají v Hradci Králové. Díky tomu bychom se totiž lépe vešli do sálu, nikdo by už nemusel sedět v rohu,“ uvedl třeba Martin Slezák.

Karel Haas zase upozornil na to, že odečet dvou zastupitelů by pro městskou kasu nic neznamenal. „Dostanu za práci v zastupitelstvu 24 tisíc korun ročně. Omlouvám se, ale taky vypiju nějakou kávu. Ovšem zase tady nevečeřím. Nevím jestli má smysl ušetřit 48 tisíc korun za rok v rozpočtu, který má tři miliardy. Spíše ne,“ dodal Haas.

Ovšem Filip Sedlák nakonec neodcházel ze sálu nespokojený. Sice se svými návrhy neuspěl, debatu o fungování městských obvodů ale znovu otevřel. A právě kritika nákladného systému malých radnic patří dlouhodobě k hlavním tématům uskupení Naše Pardubice, jehož volební výsledky v posledních komunálních volbách postupně rostly.

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