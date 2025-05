V dospělosti bude služební pes Ozzy vážit až 60 kilogramů. Teď váží asi šestkrát méně a respekt zatím nebudí. Na cvičiště jezdí s psovody co nejčastěji, aby se všechno do zkoušek z dospělosti naučil.

„Zkoušíme zdolávat překážky, aby se nebál do schodů, ze schodů. Kvůli socializaci si ho bereme domů a ráno s námi jde do služby. Posléze zůstává na psinci s ostatními psy na kotcích. Jsou na to naučení, v noci tam spí,“ řekl psovod Aleš Vosáhlo.

Ozzy je v Pardubicích asi tři týdny a už jezdí autem, aby na to byl zvyklý, k tomu postupně zvládá základní povely. Přiběhne na zavolání, ale učí se i trpělivému sezení na jednom místě.

Pejsek nebude mít jen jednoho pána, musí poslouchat všechny čtyři pardubické psovody, proto s ním i všichni střídavě cvičí. „Se psy nejčastěji chodíme na sportovní utkání, pes budí respekt, na fanoušky je velmi účinný,“ řekl Vosáhlo.

Na délku vodítka se k policistům nikdo nepřiblíží. „Jeden strážník s mohutným rotvajlerem udělá mnohem větší efekt než pět strážníků bez psího pomocníka,“ dodal mluvčí městské policie Jiří Sejkora.

Kromě hokejových a fotbalových zápasů může pes hledat a zadržet pachatele. „Je to zpátky tak čtyři roky, chlap napadl asi čtyři ženy v podchodu u nemocnice, zmlátil je, okradl, zmizel. Byly indicie, že je v areálu bývalé Tesly, strážník se psem ho tam našli,“ zavzpomínal majitel kynologického cvičiště v Pardubicích Jan Štěpánek. Strážníci k němu chodí se svými psy trénovat.

Důležitá je důslednost, policejní pes musí poslouchat, i když se mu zrovna nechce. Odmala si zvyká na střelbu, dělobuchy, ruchy města. I když se pes umí pořádně zakousnout do ruky nebo nohy, což trénuje také, primární je, aby to byla poslední možnost, jak řešit krizovou situaci. Když je pes s psovodem v ulicích, má vždycky košík.

Rotvajler je podle strážníků výborný pro službu, protože mu nevadí davy a je nebojácný. „Rotvajler má větší sílu. Není tak náročný na pohyb. Když pořádková služba někde stále stojí a čeká, jestli se něco bude dít, tak rotvajlerovi to nevadí. Opanuje prostor, střeží a zbytečně se nevzrušuje věcmi kolem,“ řekl Štěpánek.

Psovody městské policie v Pardubicích doprovázejí rotvajleři asi 15 let. Předtím měli hlavně německé ovčáky, často si je pořizovali už dospělé a po základním výcviku. Nebylo výjimkou, že psa si strážníci vzali i z útulku. Později si vybrali plemeno rotvajler, které cvičí od štěňat. Ozzy se v 18 měsících po psí maturitě přidá do služby k Božanovi, Sonnymu a Rolfovi.