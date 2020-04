Někdo zavolal strážníky na pravoslavné věřící, pravidla však neporušovali

„Oznámení o shromáždění většího počtu lidí k modlitbě v kapli v Žižkově ulici přijali strážníci v neděli. Občan tak usoudil z většího počtu zaparkovaných vozidel a zřejmě i z toho, že na neděli připadly pravoslavné Velikonoce,“ řekl mluvčí pardubických městských strážníků Jiří Sejkora.

Stížnost však hlídka potvrdit nemohla. Duchovní stál před kaplí a věřící k němu přistupovali jednotlivě. Pomocník duchovního pak věřícím pomáhal s dodržením nařízení vlády o volném pohybu lidí.



„Pořádat to v hobbymarketu, nemusela tam hlídka zvyšovat počet účastníků,“ dodal Sejkora v narážce na to, jaké davy se nahrnuly po uvolnění pravidel do obchodů pro kutily a zahrádkáře.

Aktuálně by se na veřejně přístupných místech neměli shlukovat více než dva lidé, pokud nejde o členy rodiny. Vláda minulý týden schválila povolení veřejných bohoslužeb od 27. dubna s účastí maximálně patnácti lidí. Od 11. května se pak má do kostela dostat maximálně třicet věřících, od 25. května padesát. Od 8. června by už akce v kostelech neměly být omezeny počtem účastníků.