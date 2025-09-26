Jméno pro nového koně pardubických strážníků vyberou lidé, má to ale háček

Jízdní oddíl pardubických strážníků je v plném obsazení. Po loňském úhynu nejstaršího služebního koně se k hlídkové činnosti přidá mladý hřebec starokladrubského koně, o jehož jménu rozhodne veřejnost.

Jeden ze čtyř stájových boxů Městské policie Pardubice, který byl téměř rok prázdný, tak má nového nájemníka. Je jím tříletý hřebec, vůbec nejmladší kůň v třiadvacetileté historii jízdního oddílu pardubických strážníků.

„Do služby ke strážníkům přichází jako náhrada za koně Montyho, který uhynul v loňském roce 9. října. Tímto okamžikem je v naší stáji opět kompletní stav koní – čtyři,“ uvedl mluvčí pardubické městské policie Jiří Sejkora. Jde o již desátého koně sloužícího u jízdního oddílu od roku 2002.

„Věříme, že tento nový kůň bude plnohodnotným nástupcem svých předchůdců a bude reprezentovat dobré jméno města i Městské policie Pardubice,“ řekl Josef Málek, vedoucí jízdního oddílu pardubických strážníků.

Černý starokladrubák nese zatím pouze koňské jméno SOLO RELUCIENTA XXX – 21 a narodil se 8. července 2022 ve stáji Maneo v Maršově v Jihomoravském kraji. Hřebec před zapojením do služby musí mimo jiné projít výcvikem, který zahrnuje zvládání stresových situací jako je hluk, dým, střelba či orientace koně během akcí, na níž se sejde hodně lidí.

Jméno nového koně

SOLO RELUCIENTA XXX – 21 odkazuje na jeho původ, kdy SOLO je jméno otce, RELUCIENTA je matka a XXX – 21 je číslovka, která vyjadřuje rodovou linii.

„Kůň k nám přišel pouze se základním jezdeckým vzděláním. To znamená, že nejdříve budeme zdokonalovat jeho jezdecký výcvik a po jeho zvládnutí jej budeme postupně zatěžovat specializovaným výcvikem policejním,“ dodal Sejkora.

Než začnou obyvatelé Pardubic vídat nového člena městské policie v ulicích města, veřejnost má ojedinělou příležitost navrhnout služebnímu koni civilní jméno, a to prostřednictvím ankety na Instagramu @mppardubice.

Finální jméno pak vybere komise městské policie z navržených variant. Jedinou podmínkou je, že jméno koně musí začínat písmenem R, aby byla dodržena tradice pojmenování koní po linii matky.

V současné době v jízdním oddílu slouží kromě čtyř koňů pět jezdců, z toho tři muži a dvě ženy.

