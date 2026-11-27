Když pardubičtí strážníci před čtrnácti dny po frekventované výpadovce na Chrudim naháněli v dešti nahého muže, který utekl ze záchytky a na těle měl nalepené zdravotnické senzory, mohli se domnívat, že jde o ojedinělý exces, k němuž dochází maximálně jednou za deset let.
Před pár dny se situace ve stejné lokalitě opakovala. „Ano. Už zase. Ne, nebyl to ten samý muž, co posledně. Shodný byl pouze jejich skromný outfit,“ sdělil mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.
Otužilci nevadilo nejen chladné počasí, ale ani to, že se vydal objevovat pardubická zákoutí už v neděli před pátou hodinou ranní.
Jak strážníci následně lustrací zjistili, muž nějakou dobu pobýval za mřížemi a nedávné propuštění, jak odhalil test na omamné látky, oslavil po svém. Výsledek totiž prokázal, že naháč užil tři čtvrtě gramu pervitinu.
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Na rušné silnici v Pardubicích naháněli nahého muže, zbrkle prchal ze záchytky
„Strážníci kromě výsledku testu potřebovali zajistit i řešení, takže nejprve nabídli termofólii. Ta má dvě funkce – zahřeje a zahalí. V tomto lesklém balení pak hlídka muže předala na záchytné stanici k ohřátí a vystřízlivění,“ dodal Sejkora.
Otužování má svá pravidla a rozhodně by se k němu mělo přistupovat zodpovědně. „Alkohol nebo jiné návykové látky nezahřejí, jak se lidově říká. Jen vypnou vnímání zimy. O vnímání dalších okolností jako jsou jedoucí auta a riziko náhlého úmrtí po střetu s kapotou ani nemluvě,“ varoval další pokušitele mluvčí Sejkora.