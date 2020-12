Strážníci dostali novou „ameriku“ s osmiválcem a přepážkou proti opilcům

Americké vozy bohdanečští strážníci používají už 15 let. I díky nim si lidé daleko za hranicemi lázeňského městečka pamatují, že se tam nevyplácí překračovat povolenou rychlost.



„Nehrajeme si na Ameriku, jak si mnozí ještě myslí. Americká auta aplikujeme na české poměry,“ tvrdí vrchní strážník Petr Mikulenka.

Na vlnu kritiky, že si pořizují drahé vozy, je se svým týmem už zvyklý.



„Činnost městské policie je srovnatelná s pořádkovou činností prvosledových hlídek státní policie. Neseme stejná rizika,“ říká Mikulenka.

Mezi největší výhody nové posily ve vozovém parku řadí ochranný rám, přepážku a motor s inteligentním odpojováním válců. Když není potřeba plný výkon auta, snižuje to spotřebu paliva.



„Dodge garantuje spotřebu okolo jedenácti litrů. Osobně si myslím, že až se auto zařadí do plného nasazení, bude to dvanáct litrů. To je v průměru o čtyři litry méně, než naše druhé koncernové vozidlo,“ říká Mikulenka.



Volič automatické převodovky je pod volantem, na místě řadicí páky tak zbyl prostor pro počítač, který bude mít přístup do veškerých registrů.

Přepážka jistí opilce i zdrogované

Auto není možné ze zadních míst otevřít zevnitř. Za velkou přednost považuje Mikulenka průhlednou přepážku. I jeden strážník za ní opilého nebo zdrogovaného pasažéra zafixuje a může se věnovat převozu, aniž by ho zezadu ohrožoval.

„Jeden převoz takového agresivního člověka na záchytku znamenal v autě škodu 60 tisíc korun. Opilý nás napadl, nebyla tam přepážka, kopal do řidiče, poškodil techniku. Ať je tady člověk, nebo agresivní zvíře, tady nikoho neohrozí a máme ho pod kontrolou a je zajištěno jeho i strážníkovo bezpečí,“ říká Mikulenka.

Bohdanečtí považují svá americká auta za odolnější a úspornější než sériová vozidla určená pro civilní použití, která běžně užívá Policie ČR nebo většina městských policií.

Dodge ještě není připravený do terénu, čeká ho ještě nezbytné dolaďování.

„Koupili jsme civilní verzi koncernového vozidla. To po dvou letech služby při pravidelných servisech vyžaduje rozsáhlou opravu v řádu 200 - 270 tisíc korun. Průměrná spotřeba civilní verze tohoto vozidla s motorem 1,5 litru byla v policejním užívání patnáct až dvaadvacet litrů na sto kilometrů,“ konstatoval Mikulenka.

Po dvou letech proto museli strážníci „rodinné auto polepené policejními barvami“ postavit mimo výjezd.

„Nemůžeme si dovolit kupovat každé dva, tři, čtyři roky nové auto. Potřebujeme garanci toho, že pokud se nestane fatální nehoda, tak vydrží deset, dvanáct, a pokud se podaří i patnáct let,“ říká Mikulenka.

Předposlední americký model slouží přes dvanáct let. „V porovnání s koncernovým autem, které vydrží tři až čtyři roky, nám ušetřil náklady za dvě auta,“ vypočítal vrchní strážník.



Další úsporu vidí v tom, že díky specializovanému vybavení může strážník pracovat sám. Díky tomu vystačí jediné lázeňské město v Pardubickém kraji s kvartetem zaměstnanců.

„V nynějším systému rozložení směn tento policejní speciál ušetří městu náklady za dalších až osm policistů, což je v průměru 4,8 milionů korun ročně,“ říká Mikulenka.

Novinka bohdanečských strážníků sjela letos z výrobní linky a jejich američtí kolegové s vozem najezdili osm tisíc kilometrů. Pak odřeli blatník, jeho opravu neřešili a auto prodali.