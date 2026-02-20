„Zakázaný“ malíř Zbyšek Sion neměl děti, obrazy za miliony odkázal Poličce

Autor:
  12:15
Město Polička se stalo majitelem největší sbírky obrazů a kreseb osobitého umělce Zbyška Siona, který loni na podzim zemřel ve věku 87 let. Přijetí dědictví oceněné na zhruba 19 milionů korun zahrnující i polovinu rodného domku posvětili poličští zastupitelé.
Malíř a grafik Zbyšek Sion

Malíř a grafik Zbyšek Sion | foto: Galerie Klatovy / Klenová

Zbyšek Sion po roce 1969 nastavoval zrcadlo normalizačnímu režimu sarkastickými...
Polička na olejomalbě z roku 1958
Sionova díla se na výstavách začala objevovat až po roce 1989.
Zbyšek Sion, Portrét slečny D (1968)
15 fotografií

Patřil k mladé generaci umělců, kteří v 60. letech minulého století rozvíjeli svoji autentickou tvorbu, ovšem po roce 1968 museli na dvě dekády upadnout v zapomnění. Jedním z nich byl akademický malíř a grafik Zbyšek Sion.

Představitel strukturální abstrakce, jehož díla jsou zastoupena v nejvýznamnějších státních i soukromých sbírkách, odkázal v závěti rozsáhlou a mimořádně cennou sbírku svých děl městu Polička.

„Jde o výjimečnou věc v dějinách Poličky. Podobný dar městu jsem za svého působení nezažil. Akademického malíře Zbyška Siona považuji za významného rodáka města Poličky a velikého umělce, který měl ohromný vztah ke svému městu,“ řekl starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Otce vzali Němci, on celý život vzdoroval totalitě. Zemřel významný malíř Zbyšek Sion

Zbyšek Sion, který byl celý život svobodný a bezdětný, zanechal městu skutečný poklad v podobě své celoživotní tvorby. Sbírka zahrnuje desítky obrazů a kreseb.

„Je jich celkem 103 kusů. Podle znaleckého posudku jejich hodnota dosahuje řádově milionů korun. Obrazy jsme přemístili, aby byly v bezpečí. Pan Sion nám navíc odkázal půlku rodinného domu,“ dodal Martinů k dědictví oceněnému znaleckým posudkem na zhruba 19 milionů korun.

Zbyšek Sion po roce 1969 nastavoval zrcadlo normalizačnímu režimu sarkastickými...

Podle ředitelky Městského muzea a galerie v Poličce Pavly Junkové město přijetím dědictví významného výtvarníka získá jeden z nejucelenějších souborů děl od jednoho autora.

„Muzeum má ve sbírkách již dlouhodobě zastoupena jeho díla ze 70., 80. a 90. let až po současnost. Soubor, který město získalo, je skutečně výjimečný. Jde o hodnotná a zajímavá díla, nejenom ta malířská. Je v něm poměrně velký počet kreseb, které jsou různé povahy a výtvarného pojetí reagující na určité období. Město Polička získá i méně známá díla z rané tvorby a jeho studentských let,“ sdělila Juklová k významnému rozšíření sbírky výtvarných děl poličského muzea.

Po roce 1968 přišel zákaz

Zbyšek Sion měl v 60. letech možnost svoji zcela autentickou tvorbu představit na několika důležitých výstavách v českém i zahraničím prostředí, kterou mu však po roce 1968 na další dvě desetiletí zcela znemožnila nastoupivší normalizace. Stal se tehdejším režimem vnímaný jako nepohodlný.

Zbyšek Sion

  • Akademický malíř, který patřil k nejdůležitějším představitelům strukturální abstrakce a proudu nové figurace v poválečném Československu, zemřel 21. října 2025 po krátké nemoci ve věku 87 let.
  • Místem posledního odpočinku zesnulého umělce je hřbitov v Poličce.

Kriticky se ve svých dílech vymezoval vůči nesvobodě a státem prosazované doktríně socialistického realismu. „Malířova morální podobenství o tehdejší společnosti, snaha dobrat se skryté podstaty světa a poukázat na absurdnost totalitní ideologie i tíživost atmosféry studené války byly aspekty, které v jeho tvorbě aktualizovaly existenciální a naléhavé sdělení o své době a vnitřním světě umělce,“ uvedl kurátor David Junek.

Poličská galerie byla za normalizace jediná, která si troufla Sionova díla nakupovat a několikrát i vystavovat. Až po roce 1989 se otevřel prostor pro svobodnou prezentaci jeho díla. Poličské muzeum již v minulosti opakovaně prezentovalo Sionovu tvorbu včetně rozsáhlých retrospektivních výstav.

Vedení města teď čeká s muzejníky debata, jak celoživotní dílo Zbyška Siona důstojně prezentovat. Ve hře je i vytvoření speciálního otevřeného depozitáře. „Nepojmenovala bych to přímo síň, ale místo, kde by mohla být díla vystavena a v cyklu se obměňovat,“ dodala ředitelka.

Co bude s polovinou umělcova domu, radnice zatím nerozhodla. O jeho osudu bude vedení města jednat se synovcem pana Siona, který vlastní druhou polovinu domu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Olympijská šampionka Maděrová kvůli nemoci mění plány. MČR vynechá

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová na Krajském úřadu Libereckého kraje. (12....

Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu Zuzana Maděrová se o víkendu nezúčastní mistrovství republiky ve snowboardingu na Dolní Moravě. Potýká se s respiračním onemocněním, informoval na webu...

D35 odvedla z Vysokého Mýta 60 procent náklaďáků, ukazují data mýtného systému

Nový úsek D35 uleví dopravě ve Vysokém Mýtě. (16. prosince 2025)

Dálniční obchvat Vysokého Mýta otevřený na sklonku loňského roku zbavil město velké části tranzitní dopravy. Vyplývá to z dat, která server iDNES.cz získal od provozovatele satelitního systému...

Širší silnice? Ne. Spolek hájí kulturní krajinu s alejemi, starostové zuří

Silnice z Jedlové přes Bystré až na hranici kraje zatím zůstává rozbitá. (3....

Pardubický kraj vzdal plán na modernizaci silnice na Poličsku kvůli námitkám ekologického spolku, který je proti kácení stromů. Jde podle něj o plýtvání finančními prostředky a nevratnou devastaci...

Město koupí násobně dráž kulturák, který kdysi levně prodalo radní. Zatím zchátral

Někdejší kulturní dům Panorama se proměnil v tržnici. Majitelka, která jej...

Zastupitelé Žamberka na Orlickoústecku v úterý dvanácti hlasy ze čtrnácti přítomných schválili koupi někdejšího kulturního domu Panorama za 5,5 milionu korun. Budovu před 24 lety získala od města za...

Je to málo. Dům s 244 parkovacími místy u pardubické nemocnice nestačí, říkají kritici

Do konce roku by mělo dojít k zahájení stavby parkovacího domu pro 244 vozů na...

Řidiči, kteří složitě hledají volné parkovací místo v Pardubické nemocnici, mají naději na zlepšení. Do konce roku by se měli dočkat zahájení stavby parkovacího domu pro 244 vozů na místě někdejšího...

„Zakázaný“ malíř Zbyšek Sion neměl děti, obrazy za miliony odkázal Poličce

Malíř a grafik Zbyšek Sion

Město Polička se stalo majitelem největší sbírky obrazů a kreseb osobitého umělce Zbyška Siona, který loni na podzim zemřel ve věku 87 let. Přijetí dědictví oceněné na zhruba 19 milionů korun...

20. února 2026  12:15

První svého druhu. Trať do Lanškrouna čeká elektrifikace, vlaky zrychlí

Poláci vyzvali Česko, aby s pomocí Evropské unie elektrifikovalo trať z...

Správa železnic za více než půl miliardy korun natáhne nové trakční vedení nad čtyřkilometrovou regionální tratí z Rudoltic v Čechách do Lanškrouna. Jde o první projekt prosté elektrizace na české...

20. února 2026  11:20

Gripeny se přesunují do Pardubic, hlučné vzlety můžou obyvatele rušit i v noci

Gripeny a další vojenské letouny dorazily do Pardubic. Svoji záložní základnu...

Přestavba čáslavského vojenského letiště si vyžádá přesun stíhaček JAS-39 Gripen do Pardubic. Z letiště budou piloti vzlétat k ochraně vzdušného prostoru Česka a NATO. Město tak může zažít i noční...

19. února 2026  15:46

D35 odvedla z Vysokého Mýta 60 procent náklaďáků, ukazují data mýtného systému

Nový úsek D35 uleví dopravě ve Vysokém Mýtě. (16. prosince 2025)

Dálniční obchvat Vysokého Mýta otevřený na sklonku loňského roku zbavil město velké části tranzitní dopravy. Vyplývá to z dat, která server iDNES.cz získal od provozovatele satelitního systému...

19. února 2026  10:32

Požár návěsu s kartonem zastavil provoz na části D35. Hašení komplikoval vichr

Na Pardubicku vzplanul návěs kamionu. Zásah hasičům komplikuje silný vítr. (18....

Návěs nákladního auta převážejícího kartony na paletách začal ve středu před polednem hořet na dálnici D35 na Pardubicku. Likvidace požáru si vyžádala uzavírku ve směru na Hradec Králové a Prahu mezi...

18. února 2026  12:54,  aktualizováno  18:07

Škola změnila název a přidala obor. Hlásit se teď mohou i budoucí opraváři letadel

Prakticky všichni absolventi nacházejí zaměstnání ihned po dokončení studia....

Svitavská technická škola má moderní dílny plné CNC strojů a vstřikovacích lisů. Přesto zůstávají některé lavice prázdné. Ve škole, kterou místní stále znají jako „tosácké učiliště“, studuje aktuálně...

18. února 2026  15:57

Město koupí násobně dráž kulturák, který kdysi levně prodalo radní. Zatím zchátral

Někdejší kulturní dům Panorama se proměnil v tržnici. Majitelka, která jej...

Zastupitelé Žamberka na Orlickoústecku v úterý dvanácti hlasy ze čtrnácti přítomných schválili koupi někdejšího kulturního domu Panorama za 5,5 milionu korun. Budovu před 24 lety získala od města za...

18. února 2026  10:48

Nepustit začátek a připravit se na rychlost. V Pardubicích vědí: Nymburk, to je výzva

Jakub Tůma (vlevo) z Pardubic a Sir’Jabari Rice z Nymburka

V téhle sezoně už s ním odehráli dva fantastické zápasy. V prvním případě pardubičtí basketbalisté s mistrovským Nymburkem v půlce října loňského roku padli 76:78, když střelec Bryant v poslední...

18. února 2026  10:03

Pod psem se na rybníku prolomil led. Záchrana dorazila s paddleboardem

Pod psem se prolomil led. Záchrana dorazila s paddleboardem. (17. února 2026)

Pardubičtí hasiči museli v pondělí vyrazit na pomoc psovi, pod nímž se na rybníku prolomil led a on tak uvázl v mrazivé vodě, nesvedl se totiž vlastními silami dostat zpátky na břeh. K záchraně...

17. února 2026  16:06

Radní koupila levně dům, místo kulturáku tam chátrá tržnice. Chce za ni trojnásobek

Premium
Někdejší kulturní dům Panorama se proměnil v tržnici. Majitelka, která jej...

Zastupitelé Žamberka před 24 lety prodali za 1,7 milionu korun tehdejší radní města Marii Jaslovské někdejší kulturní dům Panorama. Slíbila, že jej opraví a otevře pro kulturní akce. Místo toho dům...

17. února 2026  13:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Je to málo. Dům s 244 parkovacími místy u pardubické nemocnice nestačí, říkají kritici

Do konce roku by mělo dojít k zahájení stavby parkovacího domu pro 244 vozů na...

Řidiči, kteří složitě hledají volné parkovací místo v Pardubické nemocnici, mají naději na zlepšení. Do konce roku by se měli dočkat zahájení stavby parkovacího domu pro 244 vozů na místě někdejšího...

17. února 2026  10:39

Už mě ta druhá místa nebaví, posteskl si brankář Will po další finálové prohře

Pardubický gólman Roman Will v utkání proti Liberci.

Věděl, že o nic extra nejde, ale i tak jste za jeho úsměvem cítili hořkost. Gólman pardubického Dynama Roman Will nestačil na poslední dvě střely nedělního finále Hockeytown Cupu a Pardubice prohrály...

17. února 2026  10:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.