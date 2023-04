Klub desetitisícových měst v kraji se rozpadl, přicházejí o peníze i prestiž

Před více než deseti lety se v obci Gruna u Moravské Třebové rozhodli, že už nebudou jen přihlížet tomu, jak klesá počet obyvatel. Mladí lidé do pětatřiceti let dostali pozemek za symbolickou cenu, sto tisíc jako příspěvek, polovinu nákladů na kulatinu, elektrickou přípojku zdarma. Zafungovalo to. Za posledních deset let stoupl počet obyvatel vesnice ze 162 na 240.

„Kdyby taková nabídka pro mladé lidi nepřišla, pomalu bychom vymírali,“ řekl starosta Gruny Milan Křivánek.