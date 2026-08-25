Právě slavného lovce z polského animáku ve svém kolegovi strážníci častokrát viděli. Fiktivní postava Pampaliniho v seriálu ze sedmdesátých let je známá především tím, že se jen tak nevzdává. A jinak tomu nebylo ani u Pavla Antocha. Policistou chtěl být odjakživa. Napoprvé to nevyšlo, ale ani tehdy se svého snu a potřeby pomáhat lidem nevzdal. V roce 1995 opustil své podnikání a na druhý pokus nastoupil k městské policii.
V uniformě nakonec strávil celých jednatřicet let, z toho třiadvacet let pracoval jako psovod, později i jako odchytář. Za celoživotní práci Antochovi letos začátkem července poděkoval a udělil čestný odznak primátor Pardubic Jan Nadrchal společně s ředitelem městské policie Janem Dojczarem. Ve službě zažil tisíce odchytů a některé jeho historky zní skoro jako z akčního filmu. Sám přitom přiznává, že nikdy nebyl vzorným příkladem strážníka ani příliš opatrného odchytáře.
Začínali jsme prostě pokus omyl.
Buď to vyšlo, nebo nás to pokousalo.